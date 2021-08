Alejandro Valverde en El Larguero: "La idea es seguir en 2022"

Llega La Vuelta a España un año más. Esta temporada sin apenas descanso entre pruebas, y tan solo dos semanas después de haberse disputado la lucha por la medalla olímpica. En esta ocasión con ciclistas de lujo. Salvo por la ausencia de Pogacar, ciclistas de talla mundial como Egan Bernal, Adam Yates, ‘Superman’ López o nuestro protagonista en El Larguero, Alejandro Valverde, estarán en el recorrido.

El murciano afrontará su decimoquinta Vuelta de España bajo las filas de su equipo de siempre. Junto a ‘Supermán’ López y Enric Mas formarán un Movistar Team muy potente preparado para asaltar el título. A sus 41 años la leyenda española buscará conseguir una victoria de etapa.

¿Cómo vas a vivir tu 15ª Vuelta?

“Se dice pronto pero ahí está. Me siento muy querido y siempre me ha encantado La Vuelta. El público se porta muy bien conmigo y es de agradecer”.

¿Cómo es tu estado de forma para esta prueba?

“Después de los juegos he estado bastante tocado peor poco a poco he mejorado. Vamos con un equipo muy fuerte”.

¿Si pudieses retroceder darías marcha atrás en tu decisión de los juegos? ¿Cuáles fueron los dolores que ocasionaron que te descolgases?

“La espalda, pero también el sudor. Me costaba un trabajo pedalear increíble. No sé si hubiese dejado de ir al Tour, ya no se puede dar marcha atrás”.

¿Cuáles son los objetivos de cara a esta Vuelta de España?

“El objetivo principal es intentar ganarla. Si podemos conseguir una victoria de etapa pues muy bien. Sería una alegría para mí”.

🇪🇸🚴‍♂️ Enric Mas, con @BorjaCuadrado, en la presentación de #LaVuelta21



😌 "Creo que he descansado, aunque lo podré decir mejor la última semana"



💪 "La primera semana es crucial para intentar asaltar el podium la segunda y tercera semana" pic.twitter.com/VpKD0tF6lH — El Larguero (@ellarguero) August 12, 2021

¿Tienes alguna etapa predilecta o algún día marcado en el calendario?

“De momento no. Cualquier etapa es muy bonita. Ganar una etapa en La Vuelta pase lo que pase siempre es muy importante, aunque tengo el ojo puesto a alguna cerca de mi tierra”.

¿Con 41 años seguirás la temporada que viene?

“Dejarlo algún día habrá que dejarlo. Estamos viendo un poquito más de público, pero a mí me gustaría retirarme como siempre, con público y en un año más normal. La idea de seguir en 2022 sigue vigente”.

¿Qué diferencias hay en la preparación de una etapa cuando tenías 25 años a ahora?

“La diferencia es que tienes que intentar descansar más que antes. La alimentación la tienes que cuidar bastante y más y también el tema del fisio que hay que cuidarlo mucho más que cuando eras más joven".

Sobre la salida de Marc Soler

“Algo sabíamos, pero ya se ha confirmado y si él lo ha decidido le deseo lo mejor. Además, para mí ha sido un gran compañero y hemos compartido cosas muy bonitas y no tan bonitas, pero como en todo. Son muchas carreras y las cosas una vez salen mejor y otras veces peor”.

El gran favorito de Valverde para ganar La Vuelta

“Mi gran favorito es Roglic aunque si es ‘Superman’ o si es Enric pues muchísimo mejor. Roglic viene con las ideas claras”.