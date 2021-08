"Están haciendo el agosto": los pueblos cercanos al embalse de Ricobayo denuncian la explotación de Iberdrola

El embalse de Ricobayo, en Zamora, es todo un símbolo de las prácticas de las compañías eléctricas para producir energía barata. Pero en un momento en el que el recibo de la luz bate récords de manera consecutiva, los pueblos vecinos al pantano han denunciado la situación en la que Iberdrola está dejando el embalse, que se encuentra "desértico".

Lydia Pechero, la alcaldesa de uno de esos municipios, Palacios del pan, ha explicado las consecuencias que está teniendo para le pueblo que la compañía eléctrica vacíe el embalse. Hasta 39 metros asegura que lo han bajado, un hecho "inaudito", ya que todos los años ocurre, pero nunca de una manera tan "brutal".

Las consecuencias de vaciar el embalse

"En 2017 hubo una sequía y nos quedamos sin agua en el pueblo, pero este año ha sido lucrativo. El precio de la luz está desorbitado y están haciendo literalmente el agosto las compañías eléctricas, en este caso Iberdrola", denuncia, ya que la situación a la que están llevando al pueblo es bastante grave.

Para empezar, Pechero destaca que el embalse afecta a nivel socio económico al pueblo, ya que el desarrollo rural de los alrededores propera por la venta de los entornos naturales y, más ahora que llega el verano, del pantano. También los vecinos disfrutaban en estas fechas de los baños.

Y por encima de ello están las consecuencias medioambientales. "El impacto medioambiental que tiene todo esto. Porque este vaciado masivo y tan de golpe afecta y tiene consecuencias", explica.

Iberdrola se compromete a no vaciarlo más

La situación excepcional del embalse de Ricobayo ha generado un estado de opinión crítico entre los Ayuntamientos ribereños, y coincide con el proceso de revisión del Plan Hidrológico de cuenca, que ha salido a información pública a finales del mes de junio y en el que pueden personarse los alcaldes y cualquier interesado.

Por su parte, Iberdrola se ha comprometido, junto con la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), que comprueba el abastecimiento de agua, a no reducir más la cota de agua del embalse. Aunque esto va más allá de sus obligaciones legales, dado que los usos recreativos que solicita el pueblo no están contemplados en las normas de explotación del embalse, una concesión muy antigua y que no contempla el aspecto ambiental.