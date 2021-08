Lolita Flores: "Estoy orgullosa de tener todas las etiquetas de este país"

Hay personas a las que cuesta introducir, presentar... personas que han hecho tantas cosas en su vida y las han hecho con tanto gusto y tan bien que todo lo que quieras intentar resaltar se va a quedar corto, cojo y pobre. De momento, desde el 25 de agosto y hasta el 12 de septiembre la vamos a poder ver en el Teatro Quique San Francisco de Madrid en "Llévame hasta el cielo".

El programa ha empezado con ‘No Renunciaré’, una canción que le traslada a América, ya que se la piden siempre allí. En el territorio nacional, sin embargo ,la situación es distinta, ya que es consciente de que puede ser encasillada: “estoy orgullosa de tener todas las etiquetas de este país”.

La música ha sido un hilo rojo que le ha conectado con su familia. Por lo que ha elegido ‘Te lo digo todo y no te digo na’ de su hermana Rosario. Una familia con “gérmenes artísticos”, como diría Carmen Sevilla, que sabe “de donde viene y eso ya es camino andado”.

Su hijo, Guillermo Furiase es también artista y desde los 12 años, ya tenía una guitarra. Su canción ‘El Son’, enorgullece a Lolita: “tiene un futuro por delante maravilloso. Y hace un tipo de música que es difícil escuchar en cualquier parte”.

"Me siento gitana y lo soy, pues gitana yo"

La melodía de ‘Gitana tú, gitana yo’ de Antonio Carmona le hace reafirmarse en sus raíces: “me siento gitana y lo soy, pues gitana yo”.

Roberto Carlos le dio una flor mientras cantaba Lady Laura, cuando tenía 22 años y su corazón estaba roto. Ha elegido la canción de ‘Tu cuerpo’ para recordar al cantante. “Con 22 años se siente de otra manera. Piensas que va a ser para siempre. Pero luego te vuelves a enamorar, a desenamorar…” Aunque ahora que está soltera “pues hago lo que me la da gana”.

"Cuando te quieres mucho tienes la capacidad de querer mucho"

La canción de 'Smile' de Frank Sinatra le hace pensar en su padre ya que “era su música”. De pequeña se enamoró de Sinatra “soy muy enamoradiza, soy muy sensible y tengo los sentimientos a flor de piel. Me quiero mucho a mí y a mi gente y cuando te quieres mucho tienes la capacidad de querer mucho”.

Define a Serrat como uno de los poetas del siglo: “Admiro su sabiduría, su cordura, su coherencia”. Y ha elegido la canción de ‘Aquellas pequeñas cosas’ para poner tonalidades a esta fascinación. Ha querido hacer una pequeña reivindicación política para afirmar justo lo contrario: “el cariño lo entiendo, la política no la entiendo”. La artista ha añadido: “yo me siento catalana al 50%, pero me siento catalana por el Mediterráneo, me siento catalana porque adoro Barcelona…”.

Saltando al ámbito internacional, Barbra Streisand le hizo descubrir el soul y el blues con artistas como James Brown, Louis Armstrong, Aretha Franklin… ‘Tal y como éramos’ y el resto de su repertorio le enseñó a sentir una voz sin saber qué significaba la letra que se cantaba: “aprendí a sentir lo que ellos me querían hacer sentir a mí”.

"Lo bien que sienta cuando uno ama, joder"

Se define a sí misma como “artista visceral” y añade “yo no me siento intrusa de nada, soy una valiente”. La canción ‘Como yo te amé’ de Luis Miguel le emociona profundamente. Derramando lágrimas señalaba: “Llorar es bueno. Te limpia. Es una terapia estupenda”. Los acordes de la canción le “revuelve la esencia de amar, no solamente a la pareja, sea hombre o mujer, […] cuando te sientes viva […]. Lo bien que se siente uno cuando ama joder”. El broche lo ha puesto 'Qué bonito' de su hermana Rosario, que compuso cuando Antonio murió.