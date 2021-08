Gioconda Belli: "No hay nada de izquierda en el gobierno de Daniel Ortega"

Gioconda Belli es escritora, ganó en 2008 el Premio Biblioteca Breve de Novela por “El infinito en la palma de la mano” y el pasado año, el Jaime Gil de Biedma de Poesía por “El pez rojo que nada en el pecho”. Militó durante años en el Frente Sandinista de Liberación Nacional contra la dictadura de Somoza en Nicaragua.

Gioconda, en uno de sus poemas, “Último aniversario de la revolución”, cuenta la historia de unos pantalones caqui, un trofeo del día en que derrotaron Somoza y entraron en Managua. Es el símbolo de lo que significó ese día para su país: "Nosotros reconquistamos Nicaragua porque Nicaragua no era nuestra".

"Daniel Ortega nunca fue lo que parece que fue. Era un personaje torvo, hosco, no hablaba mucho. Lo pusieron como dirigente de la Junta de Gobierno porque era donde amenazaba menos a los miembros de esa Junta, que tenían unos egos bastante grandes. Buscaron a una persona que pudiera garantizar que no se iba a quedar con el poder; lo que es la ironía de la vida".

Belli habla también de Rosario Murillo, la mujer de Ortega y Vicepresidenta del país. Dice de ella que es la única portavoz del Gobierno, ya que el Presidente no hace declaraciones públicas y los ministros tienen prohibido expresarse. La define como un personaje tenebroso, entre lo religioso y lo profano.

"No he regresado a Nicaragua porque me detendrían por traición a la patria". Además, el hermano de la escritora, Humberto Belli, tuvo que huir del país hace unos meses a través de la frontera con Costa Rica. La policía entró en su casa, se llevó documentos y archivos, y coaccionó a la mujer y a la hija del antiguo ministro del gobierno de Violeta Chamorro.