La consulta del Doctor Roncero, en Carrusel Deportivo: "He visto a cuatro jugadores mejores que Messi"

En Carrusel Deportivo, la 'Consulta del doctor Roncero' analizó la situación actual del Real Madrid de cara al inicio liguero por parte del conjunto blanco. La incógnita de saber en qué equipo jugará Kylian Mbappé, los futuros campeones de Liga, Champions... Tomás repasó la última hora del equipo blanco.

Opciones de fichar a Mbappé

25%

¿Es Messi el mejor jugador que has visto nunca?

Para nada, he visto a cuatro o cinco mejores que él: Cristiano, Butragueño, Maradona y por referencias de Alfredo, de mi padre y de los vídeos que he visto, Di Stefano ha sido mejor que Messi.

¿Firmarías ganar la liga y que la Champions no la gane ni el Barça ni el Atleti?

Que no la gane ninguno de los dos es evidente, tampoco tiene mucho mérito. La liga la va a ganar el Madrid porque el Barça no puede después del traumatismo post-Messi y el Atleti no está preparado para ganar dos ligas seguidas. La Champions ya veremos. Somos unos tapados, como en la séptima Champions.

¿Te ha decepcionado Zidane?

No, soy muy de Zidane. Es más, me parece que tiene mucha personalidad. Lo que dijo en 'AS' le salía del corazón.

¿Se equivoca Ancelotti alineando a Bale y a Hazard?

Es la decisión de un sabio para que demuestren si son capaces. Es algo muy inteligente.

¿Celebrarás los goles de Sergio Ramos en el PSG?

Todos menos si lo marca contra el Real Madrid en la Champions.

Las quejas de Barça, Madrid, etc. sobre los fichajes de PSG o City, ¿es el lloriqueo del abusón que décadas atrás hacía lo mismo?

Lo puedo entender porque ahora es imposible y nadie les va a decir nada. Es cierto que echo de menos ser así. Yo me enamoré del Madrid de Florentino de los galácticos.

Imagina que puedes fichar a un jugador por línea para el Real Madrid. Uno por línea. ¿Quién sería?

Rudiger, Goretzka y Mbappé. La demostración de amor del francés por venir al Madrid me gusta y además es un jugador de Bernabéu.

Ganadores de los títulos

Liga: Real Madrid

Copa del Rey: Me gustaría que el Espanyol, pero si no, el Real Madrid. Con Ancelotti se ganó ya una Copa del Rey con el gol de Bale al Barça

Champions: Con el corazón diría que el Real Madrid, pero con la cabeza la ganará la Juventus de Cristiano