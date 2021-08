De la Rosa, en 'El Larguero' tras contraer el COVID-19: "No bajemos los brazos porque el virus sigue muy vivo"

Pedro Martínez de la Rosa estuvo en los micrófonos de 'El Larguero' para devolvernos a todos a la realidad que todavía a día de hoy seguimos viviendo. Tras más de diecisiete meses de pandemia provocada por el coronavirus, la situación parece que poco a poco se va esclareciendo. Mayor índice de personas vacunadas, disminución de muertes, contagios, etc.

Sin embargo, la realidad es que el coronavirus sigue presente en nuestra vida y en nuestro día a día. El comentarista de la Cadena SER explicó cómo no hay que bajar la guardia y estar precavidos en todo momento porque el virus puede aparecer en el momento que menos te esperas.

"El virus sigue muy vivo ahí afuera"

Pedro de la Rosa reconoció que se encuentra bien pese a haber pillado el coronavirus hace nueve días. Aún sigue confinado porque los resultados le dan positivo, pero se mostró contento porque ya había pasado lo peor de la enfermedad. Sus síntomas actuales están centrados en una continua tos, pero tiene una mayor energía.

"Quiero salir del cuarto, pero bueno, sigo sorprendido por haberlo cogido tras la pauta completa de vacunación. Estaba muy fuerte, venía de vacaciones, me relajé... y a la mínima lo pillas. Es lo que me ha pasado. Mi mensaje es que no bajemos los brazos. Cuidado porque el virus sigue muy vivo ahí afuera. Yo tengo que dar gracias a la vacunación porque por eso lo he pillado de una forma moderada, imagínate si no lo hago", reconoció en los micrófonos de 'El Larguero'. También señaló que tiene la enorme suerte de tener a su familia cerca, puesto que le ayudan muchísimo.

📻🏎️ 🏁 @PedrodelaRosa1, que ha pasado el Covid-19 a pesar de tener la pauta completa



😷 "Estoy sorprendido de haberlo cogido: tenía la pauta completa y bajé la guardia



🦠 "Mi mensaje es que no bajemos los brazos y cuidado, el virus sigue muy vivo" pic.twitter.com/tnk4FH6Wqf — El Larguero (@ellarguero) August 13, 2021

Así vive el confinamiento Pedro de la Rosa

Respecto al momento en el que cogió el coronavirus, afirma que enseguida le vino la fiebre y sin hacerse el test supo lo que tenía. Es la primera vez que Pedro lo ha pasado, pero su mujer lo ha tenido ya dos veces en los últimos catorce meses.

"Estoy leyendo, veo series, etc. Estás hablando con una persona que soy de cero series, pero ahora estoy descubriendo este mundo. Un episodio te lleva al otro y nunca llegas al final. A mí me gusta mucho leer también: artículos, periódicos, etc. En cualquier caso, el día se hace largo", señaló Pedro.

Desde su habitación afirmó que tiene una vista privilegiada viendo en todo momento el mar. Actualmente está con sentido del humor, con ganas de dar negativo y con la tranquilidad de saber que lo ha pasado de una forma moderada.

Para finalizar, reconoció que también sigue enganchado al mundo del motor en este confinamiento: "Estoy todo el día viendo resúmenes, vídeos, etc. Fíjate lo enfermo que estoy de este deporte, que vi la carrera de Sylverstone repetida. Me escuché a mi mismo y dije: "mira que tío más pesado". Estoy disfrutando también del motor. Moto GP y Fórmula 1 han sido mi mejor jarabe", concluyó.