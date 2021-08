Miedo al otro: el enfrentamiento a falsos enemigos

El miedo al otro es uno de los más definitorios de nuestro tiempo. Parte de los líderes políticos, ante su incapacidad para dar respuesta a las grandes problemáticas de nuestra sociedad, como crear empleo y de calidad, frenar la crisis climática o incluso acelerar el fin de la pandemia, crean falsos enemigos a los que culpar de nuestros males. En la mayoría de las ocasiones, y especialmente desde que España comenzó a ser país de destino de la inmigración en los años 90, hay partidos políticos que culpabilizan a estos inmigrantes como responsables de todos los problemas.

Estos discursos racistas se han convertido en parte de su programa político, por lo que es necesario analizar cómo se construye el miedo al otro y cómo dentro de ese ‘otro’ cada vez se incluyen a más personas y colectivos. La educadora social Bouchra Azagagh ha trabajado durante años en la asociación Cañada Viva, dedicada a acompañar a los habitantes del barrio de La Cañada, en Melilla. En la actualidad trabaja en Almería, también colaborando con personas migrantes. Para ella “Existen muchas formas en las que los políticos intentan que estas personas no puedan exigir ni reivindicar lo que les pertenece”. Además, defiende que hay muchas mujeres, niños, niñas y hombres que pertenecen a una cultura ninguneada como es la árabe marroquí, con un poder adquisitivo bajo y un nivel socioeducativo bajo que merma, obviamente, las oportunidades que puedan tener: “El hecho de que no se les reconozca ningún derecho los encaja en una determinada posición de la que es difícil que puedan salir”.

La periodista Mónica Bernabé fue corresponsal en Afganistán durante casi ocho años. A raíz de los acontecimientos de los últimos días, Bernabé comenta: “Lo que me resulta más difícil de explicar es el mantra de que Afganistán no tiene solución. No tiene solución porque no hemos querido que la haya”. Además, la periodista ha publicado Afganistán, Crónica de una ficción, un libro en el que recoge su experiencia de más de quince años vinculada al país. Además, para Bernabé, vivir allí como mujer consistía, en muchas ocasiones, en hacerse pasar por afgana: “Sentirme distinta, aunque suene mal, lo agradecía. No habría querido estar en la posición que están la mayoría de las mujeres afganas”. La periodista considera que la manera de tender puentes hacia países como Afganistán es acercar a la gente: “Son más iguales a nosotros de lo que pensamos”.

Para la fotógrafa Angélica Dass, la diversidad en el color de la piel era algo natural en su núcleo familiar. Por eso, desde siempre le costó entender la cosificación basada en la raza. En su proyecto Humanae ha retratado a más de 4.000 personas en una veintena de países para evidenciar la infinita paleta de colores de nuestra piel. “Lo que quería enseñar con este trabajo era cómo yo veía el mundo. “Los seres humanos somos 99.9% genéticamente iguales, compartimos los mismos ancestros y somos la misma especie ¿por qué deshumanizamos a este otro, que además comparte mucho con nosotros?”, afirma Dass.