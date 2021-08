"¿Cómo quieres que salte Marcos Llorente?": Iturralde González explica el polémico penalti pitado al Atleti

El partido entre el Real Club Celta de Vigo y el Club Atlético de Madrid vivió la primera gran polémica de la temporada después de que Munuera Montero señalase como penalti una mano de Marcos Llorente.

En una falta lateral, un remate dentro del área, muy cercano a Llorente, le pegó en el pecho y acto seguido el balón fue a su brazo izquierdo. Una acción que, con las normas que han explicado esta semana en LaLiga, no debería sancionarse como penalti.

Munuera Montero no señaló nada en un principio, pero Medié Jiménez, colegiado que estaba en el VAR, le dijo que se fuese a la pantalla a verlo y finalmente decretó que sí era una acción merecedora de penalti.

Iturralde González explica la jugada

"Nada. Es parecida a la de ayer de Lucas Vázquez: le pega primero en el cuerpo, luego le va a la mano. Venga va, córner", finalizó Iturralde en 'Carrusel Deportivo', viniendo a decir que debía dejar seguir el juego y no pitar penalti".

Sin embargo, poco después Medié Jiménez le dijo a Munuera Montero que fuera a verlo a la pantalla y este, tras revisar la acción, decretó que la acción era merecedora de sanción.

Tras eso, Iturralde González amplió su explicación. "Esa mano no puede ser mano porque está muy cerca, Llorente salta, no se hace grande, le pega en el cuerpo y el balón le va a la mano. Lo que tienen que hacer es mandar mensajes son de criterio consistente a los árbitros. El que tiene que mandar esos mensajes no tiene un criterio consistente de cuando es mano o no es mano y ve fantasmas donde no los hay. Van a tener un problema durante todo el año".

Cabe destacar además que Medié Jiménez fue descendido el año pasado por sus actuaciones en Primera División.