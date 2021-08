Roger Federer estará varios meses fuera de las pistas por lesión

Roger Federer ha anunciado que volverá a operarse de su maltrecha rodilla derecha y que estará de baja "varios meses". El tenista suizo, que perdió los Juegos Olímpicos por lesión, se perderá también el US Open y veremos si puede estar disponible para el Open de Australia en enero.

El helvético ya había anunciado que no estaría en Toronto y Cincinnati y se especulaba con la opción de perderse también el US Open. Es evidente que ha intentado forzar al máximo para ver si llegaba en condiciones pero cuando ha visto que no era posible, ha decidido pasar por el quirófano.

Será la tercera operación en la rodilla derecha desde 2020 y lo hace, anunciando claramente, su intención de regresar a las pistas a sus 40 años, pese a que él mismo reconoce que no será sencillo recuperar su mayor nivel.

"Desde Wimbledon he estado en varios chequeos con los doctores, tratanto de tener más información, porque la lesión se agravó durante la temporada de hierba y no podía seguir así. Será difícil, pero sé que es lo correcto porque quiero estar sano y volver a jugar. Soy realista y sé lo difícil que es a esta edad una cirugía, pero lo haré y atravesaré el proceso de rehabilitación", comentó en sus redes sociales.