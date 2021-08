Jordi Alba: "Me duele que se digan mentiras; mi predisposición siempre ha sido ayudar al club"

El lateral y capitán del FC Barcelona Jordi Alba también se bajó el salario para ayudar al club a inscribir a los nuevos jugadores, como confirmó Gerard Piqué tras el partido contra la Real Sociedad. Tras el encuentro, Alba afirmó que "le duele que se digan mentiras" después de que el club solo hubiera informado de la bajada de salario de Piqué.

"Me molestan las mentiras, no puedo entrar a todas porque me volvería loco. Ya antes de la Eurocopa me llegaron muchas cosas y a mí nadie me había dicho nada. Mi compromiso con el club es grandísimo, sabemos la dificultad que existe", comenzó a explicar.

"Mis representantes y abogados han hablado con el club, lo de Piqué se cierra antes por timmings, pero tanto yo, como Busquets y Sergi Roberto sabemos lo que tenemos que hacer. Esto no me pilla con 20 años, sufro por la familia que tiene que escuchar según qué cosas", añadió.

"Nadie puede dudar de mi compromiso, me pueden salir mejor o peor las cosas. Preguntadle al presi, es parte importante, pero que no haya dudas. No podemos dar explicaciones cada dos por tres, siempre he ido de cara, mi predisposición siempre ha sido ayudar al club", concluyó.