La deportista afgana Nilofar Bayat: "Las mujeres en Afganistán no tenemos futuro, como hace 20 años"

Nilofar Bayat lleva más de 20 años en una silla de ruedas. Era una niña afgana cuando un misil talibán la alcanzó. Pero en estos últimos años nada ni nadie ha frenado sus ganas de prosperar y de crecer como mujer.

Bayat ha ido a la universidad, ha trabajado y es una auténtica crack del deporte en su país. No en vano es la capitana del equipo de baloncesto en silla de ruedas de Afganistán. Hasta ahora. La deportista afgana ha sido entrevistada este lunes en 'Hora 25' tras la jornada de caos e incertidumbre que se ha vivido en la capital de Afganistán.

Nilofar, ¿estás en Afganistán ahora? ¿Cómo estás?, ¿Cuál es tu situación?

Sí, estoy aún en Afganistán y la situación no es buena. Los talibanes han tomado la ciudad y ahora tienen el control de todo el país. Estamos todos en casa ahora... No hay nada claro. Estamos sin presidente en Afganistán y a cada segundo o a cada minuto puede empezar una guerra.

¿Tu familia está en Afganistán? ¿Estás con ellos?

Sí, sí, estoy viviendo con mi familia aquí en Kabul.

¿Tienes miedo de los talibanes?

¡Por supuesto! Tengo miedo porque hasta hace 20 años ellos gobernaban Afganistán. Y fue entonces cuando me hirieron y quedé en sillas de ruedas. Son los peores recuerdos de mi vida. Yo sé, y todo el mundo sabe, que los talibanes nunca aceptarán a las mujeres en la sociedad. No lo permitirán y no nos darán los derechos que tenemos. No nos dejan ir a la escuela, al trabajo o hacer deporte. Tampoco nos dan derecho a comportarnos como queramos, no permiten que las mujeres llevemos la ropa que queremos, trabajemos o vayamos a la compra. Sí, tengo miedo... No se puede confiar en lo que dicen. En cualquier momento pueden incumplir sus promesas.

¿Qué piensas sobre tu país?

Lo hemos perdido todo. Todo por lo que habíamos trabajado y habíamos conseguido en estos 20 años. Y está claro para todo el mundo que no hay futuro para las mujeres en Afganistán porque los talibanes seguirán todas las normas que ya seguían antes: no dejarán que las mujeres salgan de casa y sean parte de la sociedad. Destruirán todo lo que hemos hecho y construido en Afganistán durante estos 20 años.

Es muy duro reconstruir todas las provincias de nuevo, es muy difícil volver a construir las casas de la gente que ellos han destruido. Aquí en Kabul hay mucha gente que ha llegado de otras provincias y ahora no tienen dónde vivir y no tienen nada para comer. Muchos están ahora en las calles y no es fácil reconstruir de manera rápida y fácil todo lo que han destruido. Lo han destruido todo. Por supuesto han destruido todo lo que habíamos conseguido y por lo que tanto habíamos luchado: que yo haya podido estudiar en la universidad, que haya podido trabajar o que haya podido practicar deporte.

¿Cómo era tu vida hasta ahora en Afganistán y cómo crees que será a partir de ahora?

Hasta ahora hacía deporte, iba a la oficina... Tenía muchos planes para mi futuro y para mi vida y trabajaba duro para hacerlos realidad. Estaba el baloncesto... Siempre pensaba en ello para mejorar. Tenía una vida muy ocupada y segura. Tenía muchas cosas de las que sentirme orgullosa, para las que vivir y de las que ser feliz. Y ahora estoy preocupada por todos los logros que voy a perder. No es fácil. No es nada fácil perder algo en un día tan rápidamente. Alguien llega y destruye todas tus esperanzas. Te rompe el corazón. Ahora la vida para mí y para las mujeres en Afganistán es... que no tenemos futuro. No hay luz para el futuro. Va a ser oscuro igual que hace 20 años, a dónde no queríamos volver

Nilofar, ¿qué mensaje mandarías a la comunidad internacional? ¿Qué le dirías a la gente que te escucha?

Quiero de la comunidad internacional que no deje a nuestro país solo. Que no dejen que esta gente llegue y destruya nuestro país y destruya las esperanzas de la gente. También somos humanos y deseamos un futuro mejor. Y quiero que ayuden a nuestra gente y a nuestro país.