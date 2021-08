El intérprete afgano Murtaza Haidari: "Estamos escondidos en nuestras casas y no podemos pensar en salir"

Los aviones de Francia, Italia y Alemania están ya repatriando a sus nacionales y personas que han colaborado con ellos en Afganistán. En el caso de España, el primer avión salió ayer por la noche camino de Dubai y esta mañana lo ha hecho el segundo avión militar. De momento, los aviones españoles no han llegado a Kabul. En Hoy por Hoy, Pedro Blanco ha hablado con Murtaza Haidari, intérprete afgano en Kabul y profesor de español que colaboró con el ejército de nuestro país hasta el año 2011.

"La gente de aquí no estamos bien, las calles están cerradas. Hay talibanes en las calles y en las ciudades y la gente está llena de miedo, no pueden salir de las casas", relata Haidari. "Nosotros como intérpretes que hemos trabajado con los españoles y con los militares, estamos escondidos en nuestras casas y no podemos pensar en salir".

Según explica el intérprete, han recibido algunos mensajes e incluso les han llamado para ver cuántos son y poder planificar su repatriación, pero aún no saben cuándo tendrán el primer vuelo. A la hora de preguntar a Haidari si quiere salir del país, su respuesta es clara: "Sí, porque la situación es muy mala, es una situación de emergencia. No hay un futuro claro, los talibanes dicen que son buenos y no van a amenazar a nadie, pero es una duda por la que no podemos confiar en ellos", asegura. "Ellos van a decir una cosa hoy, pero mañana vamos a ver algo diferente y lo sabemos por experiencia".

Murtaza tiene con él a su mujer y a sus padres, aunque aún no tiene claro que sea posible llevar a sus padres con él en el avión. "Lo que he recibido es un e-mail en el que me decían que puedo coger a mis hijos y mi mujer o hermanas solteras, no hay mucha información de quién puede venir con nosotros", explica Haidari.

Las imágenes del último día en el aeropuerto de Kabul son desesperanzadoras, miles de personas tratan de huir cuanto antes del país por lo que llegar al aeropuerto no es una tarea fácil. "Es muy difícil. Hay miles de personas en las carreteras y en las calles esperando para entrar al aeropuerto. Las calles están cerradas y nos preocupa mucho cómo podremos llegar hasta allí. Tenemos a nuestras familias, hijos o hijos… Es muy difícil llegar, queremos que España y los responsables tengan un plan muy fijo para salvarnos", solicita el intérprete.

Murtaza tiene 32 años y aún no ve claro que algún día pueda regresar a su país. "No pienso que la situación vaya a mejorar. Hace 20 años hemos tenido una mejor situación que ahora. Va a ser muy mala…", concluye Haidari.