Miedo en Afganistán: "Los talibanes están buscando casa por casa a la gente que no les gusta"

Miles de personas han huido ya de Afganistán desde que los talibanes conquistaron la capital el domingo. Desde España, el Ministerio de Exteriores ya está acelerando la evacuación de los españoles residentes allí. En el plan del Gobierno está el traslado de unas 600 personas entre trabajadores de la embajada española en Kabul y agentes de policía encargados de su seguridad. El problema está ahora en los que se han quedado allí. Hoy hablamos en ‘La ventana’ con H. (nombre ficticio), un joven afgano que estudió en España hace tres años y ahora quiere volver, y con Shapiri, miembro de la Asociación de Expertos e Intelectuales Afganos.

H. vive en Afganistán con su familia y sus antiguos compañeros españoles han abierto una petición en change.org para que pueda volver con su familia. La situación allí es insostenible: “Los talibanes están buscando casa por casa a la gente que no les gusta. Quieren matar a los que no están de acuerdo con ellos”. Lo que más le asusta ahora es su familia: “Estoy más preocupado por mi madre y mis hermanas que por mí porque los talibanes tienen problemas especialmente con las mujeres. Además, mi padre trabajaba para el gobierno anterior y también lo tiene difícil”.

“La embajada no funciona, no sé a quién llamar”

La opción más viable para ellos es ahora la vuelta a España: “La situación está muy mal aquí, estamos todos en shock. Le pido al Gobierno de España que me ayude a salir, que nos rescate”. La idea es seguir con sus estudios y buscarse un futuro aquí. Pero las autoridades españolas no se lo están poniendo fácil: “La embajada española en Kabul no está funcionando; nadie me responde. No sé qué hacer ni con quién hablar”.

Shapiri también está viviendo está situación con mucha preocupación porque, aunque vive en España desde hace años, tiene a sus hermanos y amigos en Afganistán. Ella participa en la Asociación de Expertos e Intelectuales Afganos, que se creó en 2013. “Estamos en shock porque han vuelto los fanáticos a los que no les gusta gobernar en paz. Quieren gobernar a su manera con una interpretación de la religión a su favor”, dice.

“A las mujeres las matan por salir solas”

Ese fundamentalismo se traduce en un riesgo serio para los derechos humanos: “La vida de las mujeres no les importa. Se ríen de sus derechos, es una humillación. Tampoco entienden de leyes. Las matan por salir solas a la calle”. Para ellas, el poder que han recuperado los talibanes en la zona es aterrador: a principios de julio, los líderes fundamentalistas solicitaron una lista de niñas mayores de 15 años y viudas menores de 45 para “casarse” con combatientes talibanes.

Shapiri recuerda que el pueblo afgano ya no es el de hace décadas: “Nos hemos despertado y ya no nos pueden engañar. Lo que ellos aplican en nombre de la religión es falso porque ninguna religión te dice que mates a otra persona”. Como H., a ella le preocupa su gente: “Tengo familiares en el Gobierno y temo por sus vidas porque los talibanes van casa por casa. Los pueden matar en cualquier momento. De hecho, ya buscan a intelectuales para que no puedan rebatir sus argumentos”.