Elvis García: "Si se vacuna a todos los mayores de 12 años, igual no es necesario vacunar a los niños"

Este miércoles se ha reunido el Consejo Interterritorial de Salud para analizar la evolución de la pandemia, y abordar cómo va la campaña de vacunación. La ministra Carolina Darias ha confirmado que más del 70% de la población diana, es decir los mayores de 12 años que pueden ser vacunados, ya tiene la pauta completa frente al covid, cumpliéndose el objetivo de vacunación que se marcó el Ejecutivo.

Este dato no conlleva con ello la inmunidad de grupo, tal y como explica Elvis García. Aunque en su momento, se intuyó que el 70% era un buen porcentaje, las diferentes variantes del virus han modificado las reglas del juego. “Hay que revisar las condiciones de la inmunidad de grupo”, sentencia el doctor.

Por otro lado, hay que tener en cuenta la eficacia de las vacunas, que aunque impiden el riesgo, no impiden por completo la transmisión. Además, hay que tener en cuenta a las personas que no pueden vacunarse que “siguen con un riesgo alto”.

En cuanto a la vacunación de la población menor de 12 años, Elvis García destaca que “si se vacuna todo el mundo mayor de 12 años, igual no es necesario vacunar a todo a esos niños”. Además, debemos tener en cuenta el escenario actual, donde los países en desarrollo “apenas han pasado del 1% de vacunados”, informa el doctor e insta a que “empecemos a pensar cómo usamos las vacunas que tenemos”.

“Mientras los países en desarrollo estén así, no podemos tener inmunidad de grupo”

Entre vacunar a los menores de 12 años, proporcionar una tercera dosis o vacunar a los países en desarrollo, el doctor lo tiene claro: “Primero terminaría de vacunar a las poblaciones de mayor riesgo, no vacunaría a los niños y, sobre todo, no daría la tercera dosis, vale más dar esas vacunas a los países que no tienen”. A fin de cuentas, en la situación actual “no funciona protegernos a nosotros mismos, sin protegernos a todos”.

El experto en epidemias considera que sacar las vacunas que se han sacado en un año y con el alto grado de eficacia es “un milagro”. Destaca el trabajo que ha hecho la ciencia en un periodo tan complicado como el actual. “La ciencia todo lo que podía haber hecho bien, lo ha hecho mejor. Mientras los políticos todo lo que podían haber hecho mal, lo han hecho peor”, afirma.

“Volver a la vida normal es positivo para todos”

El doctor considera que, aunque en un primer momento la retirada de la obligatoriedad del uso de mascarillas en exteriores fue precipitado, “con los datos actuales de vacunación es adecuado”. Además, destaca el factor psicológico de la pandemia, de lo que aún hoy se desconocen con precisión los efectos concretos que pueda haber, por lo que “volver a la vida normal es positivo para todos” siempre y cuando se sigan “manteniendo unas normas. Se puede hacer de todo dentro de unos límites”, sentencia Elvis García.

El doctor hace un llamamiento por no perder de vista que “esto aún no ha acabado, se sigue muriendo gente y aún no sabemos el impacto real del covid persistente”.