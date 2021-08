'Annette': la gran ópera rock que dispara contra la masculinidad tóxica

Asistimos a la gran ópera rock de Leos Carax. El enfant terrible del cine francés vuelve a las pantallas, esta vez en tono musical, para hipnotizarnos, lanzarnos al abismo y traernos de vuelta, con ‘Annette’, la película inaugural de la última edición del Festival de Cannes.

Después de un espectacular plano secuencia inaugurado por el propio director, que también aparecía en pantalla en 'Holy Motors' ante un teatro dormido, Carax pretende despertar al público desde el primer momento.

Aunque ya nos los advierte una voz en off en los primeros compases de la cinta (“no cantéis, no aplaudáis, no respiréis…”), la música de los Sparks, guionistas también de este drama tan bizarro, invita a levantarse del asiento y a tararear al ritmo de sus canciones.

'Annette' narra la historia de amor entre Henry Mc Henry, un cómico cínico y narcisista interpretado por Adam Driver, y Ann, una prestigiosa soprano a la que da vida Marion Cotillard.

Con este espléndido reparto, al que se une Simon Helberg, Carax construye un mundo lleno de luces y sombras para hablar del éxito, de masculinidades tóxicas, paternidades fallidas y violencia de género.

La pareja de artistas, sumida en una élite cultural que Carax también cuestiona, tiene una hija que da nombre a la película, Annette. Es a partir de la introducción de este personaje cuando se erige el relato de la violencia machista y se dibuja la figura del mal padre. Un elemento que destaca aún más al conocer que el director dedica la cinta a su propia hija.

Adam Driver y Marion Cotillard protagonizan 'Annette' / ELASTICA FILMS

La pequeña Annette es representada como una marioneta, una especie de Pinocho que más tarde será utilizada en beneficio de un padre y cómico en decadencia debido a sus provocadores stand-ups en los que bromea, entre otras cosas, con matar a su mujer.

Carax crea un universo excéntrico, un mundo dominado por un ego masculino, al cual alimenta su propia audiencia y que resuena en las grandes cancelaciones de la cultura actual. Y es que en 'Annette' no solo se hace hincapié en la tragedia de la violencia machista, también hay alusiones a un #MeToo muy reciente, donde diferentes voces se alzan en los sueños de Ann para exponer a un Henry abusador, un Winstein ficticio que ha de enfrentarse a varias denuncias sexuales.

En este gran musical, donde apenas existen líneas de diálogo, está vigente el maltrato a la mujer y sus consecuencias sobre los hijos. Un guion que habla de la construcción de un monstruo fruto del patriarcado, pero también de la culpa y del perdón.