Míchel: "Los árbitros reciben menos ayuda del VAR que de nosotros"

El Getafe Club de Fútbol es uno de los equipos que este año tiene nuevo entrenador y este miércoles se ha pasado por 'El Larguero' Míchel, el cual inicia un a nueva etapa en el club azulón, el cual conoce a la perfección, para contarnos cómo ve al equipo y repasar el resto de la actualidad futbolística.

¿Cómo está usted?

"Bien, hombre. 10 años más viejo (risas). Hace diez años era uno de los cuatro entrenadores más jovenes de LaLiga y ahora uno de los cuatro más mayores (risas)".

¿Te has encontrado todo igual? Porque el presidente es el mismo, la jefa de comunicación es la misma...

"Hay un punto de progreso y de modernidad, pero las fuerzas vivas son las mismas, y creo que ese es uno de los secretos por los que el club sigue funcionando".

¿Cómo fue la charla con Ángel Torres para fichar por el Getafe? ¿Lo tenías muy claro?

"Fue igual que la primera vez que me llamó. Le dije "a qué hora entrenamos mañana", lo que pasa es que en este caso ya había terminado la temporada. Es la fórmula que utilizamos la penúltima vez y funcionó".

¿Cómo te encontraste, cómo viste al equipo después del primer partido, en el que lo peleaste hasta el final en Valencia?

"Digamos que el equipo ha seguido un poco dentro de lo que ha sido la pretemporada, el trabajo que veníamos realizando, y si bien el partido comenzó extraño, con una desatención por nuestra parte, precedida de una expulsión, y todo ese barullo nos hizo salir del partido, pero creo que en la segunda parte estuvo muy bien. El equipo estuvo dentro de lo que venía haciendo en la pretemporada y eso nos da esperanza de cara al futuro".

¿El equipo está para qué? ¿Habéis hablado de algún objetivo dentro del vestuario?

"Creo que el Getafe no se puede plantear objetivos más allá de los cercanos. Lo que queremos sobre todo es sentar unas bases que hagan que el equipo progrese. Si sentamos esas bases, que están muy cerca de conseguirse... el comienzo de campeonato no es nada sencillo: Sevilla, Barcelona... pero como tú dices esto es una carrera muy larga y el equipo va a estar muy bien".

¿Se preparará el partido diferente ahora que no va a estar Leo Messi? ¿Los partidos contra el Barça se preparan de manera diferente?

"Bueno, el Barça también ha cambiado. El otro día le vi y le vi muy bien y creo que es un equipo diferente, pues lógicamente aunque es el mismo entrenador, la puesta en escena es diferente porque ahora hay una manera diferente de poder actuar, tanto en defensa como en ataque. Hay menos pensamiento de jugar con un jugador que te resuelva más la situación y jugar más equipo. Pero bueno, nosotros, en ese sentido, eso será la semana siguiente, esta semana tenemos al Sevilla que para nosotros es como si viniese Messi también".

Por lo buen equipo que es y por lo bien que ficha, porque parece que cada cosa que tocan Lopetegui y Monchi lo convierten en oro: Augustinsson, Tecatito, Lamela... hacen cosas que dices "seguro que les va a salir bien".

"Yo creo que ninguna de las dos cosas son novedad, que a Lopetegui le vaya bien y que Monchi fiche bien. También creo que ese club, esa dinámica, excepto en alguna ocasión, siempre lo ha hecho así y hace que todos los jugadores que lleguen, se muevan en un entorno tan familiar y tan conocido, que no es casualidad que todos los jugadores que vengan, triunfen. No es normal que llegue Lamela y el primer día juegue así, quiere decir que hay una base y esa base es muy importante".

Se ve una Liga ahora divertida. Que se han visto partidos interesantes como el vuestro, el Celta-Atlético...

"En nuestro partido, que es el que levantó el telón, hubo muchísimas cosas. Buen fútbol, muchísima polémica arbitral como pasa siempre... yo soy bastante respetuoso con los árbitros. También digo que el ser respetuoso o educado no sé si me da buenos réditos. Porque el otro día dijo Simeone que habíamos estado dos horas escuchando todas las indicaciones y aclaraciones sobre el reglamento. Pero luego llega el fin de semana y todos lo tenemos claro pero las cosas no salen claras".

¿Cómo fue esa charla? ¿Con los capitanes, con los entrenadores...?

"Con los entrenadores y los delegados de los equipos. Estuvo Velasco Carballo, Clos Gómez... estaba el Comité Ejecutivo Arbitral y bueno, iban poniendo imágenes y las iban comentando. A todos nos quedó bastante claro, porque las novedades o sugerencias que nos hacían quedaron bastante claras, pero eso es la teoría, llegas a la práctica pero nosotros lo tenemos claro y luego no están tan claras. Por ejemplo nos dijeron que para pitar penalti tenían que ocurrir más cosas... yo si hubiese sido árbitro, posiblemente habría pitado penalti en el Valencia - Getafe, pero luego viendo las imágenes el VAR... la mano del Celta - Atlético se nos dijo que no era mano, que no se podía sancionar como penalti. Ya te digo, a nosotros sí nos queda claro, pero luego... insisto, es muy difícil arbitrar, muy difícil, porque todos nos quejamos, todos creemos que llevamos razón, pero la ayuda del VAR debe ser fundamental y creo que en eso es más difícil para los árbitros... reciben los árbitros menos ayuda del VAR que de nosotros, que también les ayudamos poco".

A uno le queda la sensación que si ya hay un par de veces que te perjudican durante el año, igual llega la jornada 15 o 20 y piensas aquello de 'el que no llora no mama'. Por aquello de a mí no me va demasiado bien no protestando...

"Si revisáis mi historial como entrenador, jamás he dicho nada de los árbitros, me parece algo dificilísimo, además creo mucho en el VAR, creo que es una herramienta que ayuda y que hay que utilizarla. Pone en evidencia si te has equivocado o has acertado, pero indudablemente, los errores, por supuesto que no son orientados, son cosas que se producen en el fragor de la batalla. También nosotros nos equivocamos y mucho".

Cositas de mercado que está el aficionado del Getafe pendiente: ¿qué va a pasar con Arambarri?

"Creo que mi presidente ha sido muy claro desde el principio, el que quiera a un jugador nuestro puede hacerlo, simplemente tiene que depositar la cláusula que tiene cada jugador. Por ningún jugador se negocia, salvo que vengan con la cláusula. Mi club es un club saneado económicamente y no necesitamos el dinero para subsistir. De hecho creo que hemos sido de los pocos equipos que no tuvo que esperar a una reunión de LaLiga para inscribir a todos los jugadores".

Es la segunda persona que aparece en 'El Larguero' en la última semana diciendo que no necesitan el primero. El otro fue el presidente del Villarreal, otra entidad muy muy saneada.

"Mi club es un club de papel y lápiz, pero las cuentas funcionan igual que en un excel, que en un ordenador".

¿Le has pedido algo al presidente?

"Nada, nada. El presidente además es un hombre muy futbolero, está siempre con el director deportivo, Ángel Martín, siempre buscando soluciones. No es un secreto que el presidente siempre hace movimientos en la plantilla para que todo el mundo se active, y todos los años acaba trayendo seis o siete jugadores. Lo tiene muy claro, una buena planificación, y por eso hace que un club como el Getafe, en una ciudad como Getafe, se mantenga en Primera durante tantos años".

¿Lo que se habla del mediocentro Florentino Luis del Benfica? ¿Hay algo?

"Yo creo que va a ser difícil, va a ser difícil. Algunas intenciones también tienen que ver con los clubes de procedencia, y a veces los clubes no están interesados en ceder o traspasar a jugadores. Nosotros buscamos jugadores en esa posición, pero tenemos una baraja de tres o cuatro nombres..."

No me digas que el titular de "Míchel ficha a Florentino" es jugoso...

"Estaría bien, ¿verdad? (risas)"

Igual alguno va a tener que acercarse al Diario AS, si es que sucede, igual se tiene que acercar varias veces a la página del Diario AS para ver si es cierto.

"Cuando empezó a surgir el rumor, yo también pensé eso (risas). Sería un punto, sería un punto".

¿De esos audios filtrados a 'El Confidencial' y donde sale tu nombre quieres decir algo?

"No, simplemente que si algún día me encuentro con Florentino Pérez, no con el presidente del Real Madrid, le daré mi opinión con toda educación y todo el respeto de la opinión que tiene él de mí y yo de él. Pero no me afecta, no me afecta en absoluto. No me afecta. Entiendo también que es una situación, curiosa, impropia y un poco indiscreta. No sé si habló como Florentino Pérez o como presidente del Real Madrid, eso es siempre difícil de discernir".

Recordemos que en esos audios filtrados en conversaciones privadas de Florentino Pérez a las que tuvo acceso 'El Confidencial' y donde dijo, entre otras cosas, 'Míchel echó a Mata del Castilla para poner a su hijo, que es una estafa'...

"Por cierto, eso es mentira. Eso fue mentira por que los dos compartieron equipo y los dos salieron con los mismos partidos jugados, creo que Mata más partidos jugados, y los dos salieron a la vez, en distintas circunstancias, pero a la vez".