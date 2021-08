El desastre ecológico en el Mar Menor se repite: "No se ha hecho nada por controlar los vertidos"

Las imágenes del desastre medioambiental en el Mar Menos se repiten. En las últimas semanas, las playas de Cala de Pino, Islas Menores, Lengua de Vaca y Marchamal han amanecido regadas de peces muertos y algas podridas. El Seprona ha llegado a recoger hasta 250 kilos de peces muertos en un solo día. La situación de la zona recuerda al desastre ecológico de 2019, cuando desapareció hasta el 85% de la fauna de este ecosistema.

De momento, la Fiscalía ha iniciado una investigación y los gobiernos regional y central se echan mutuamente la culpa. Las asociaciones ecologistas piden una solución urgente. Hoy hemos hablado en ‘La Ventana’ con Ramón Pagán, portavoz de la asociación ‘Pacto por el Mar Menor’, para analizar las consecuencias de este fenómeno.

Para Ramón, esta es una historia que repite: “El Mar Menor no puede soportar tanta contaminación. Está lleno de algas que se descomponen por la falta de luz y, en el proceso, roban oxígeno al agua, por eso vemos millones de peces asfixiados e intoxicados”. Y cada vez es peor: “Llevamos seis años advirtiendo de esto, pero no se ha corregido el problema en origen. No se ha hecho nada por controlar los vertidos ni se está controlando el uso de fertilizantes en el campo”.

Ping-pong entre administraciones

Un primer paso pasa solucionar el problema implicaría un mínimo consenso entre gobiernos, pero Ramón lo ve lejos: “El gobierno de Murcia culpa al Gobierno central como si no tuviera competencias, pero sí las tienen en medioambiente, vertidos o el uso de fertilizantes. Ahora, resulta que el único responsable es Madrid”. Para la asociación, el Gobierno regional sigue dejando toda la responsabilidad en los propios vecinos: “Somos los que nos estamos moviendo porque el Gobierno de Murcia no ha hecho nada”.

A pesar de todo, Ramón cree que dotar al Mar Menor de personalidad jurídica puede ser una solución: “Esto permitiría llevar a los tribunales a cualquiera que cause un daño al Mar Menor. Pero la Asamblea de Murcia la desestimó y tuvimos que llevar la iniciativa al Congreso de los Diputados, que sí la ha admitido a trámite”. El siguiente paso ahora es la recogida de firmas a nivel nacional.

Ramón aún cree que la zona puede volver a ser la que era: “La capacidad que ha demostrado el Mar Menor para recuperarse a pesar de todo es motivo suficiente para la esperanza. Si lo dejáramos descansar y redujésemos la sobrecarga de fertilizantes, podría estar totalmente recuperado en cuatro o cinco años. Ahora está en la UCI y hay que darle el tratamiento adecuado”.