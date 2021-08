El médico que luchó contra el 'balconing': "Es la punta del iceberg de lo que conlleva este tipo de turismo"

Con la relajación de las restricciones en el ocio nocturno, los bares y las discotecas vuelven a abrir sus puertas y las ciudades de vacaciones vuelven a llenarse de turistas. Pero con ello también vuelve uno de los aspectos más desagradables del verano, algo que vemos año tras año: el turismo de borrachera y prácticas incívicas y peligrosas como el balconing, alentadas por el consumo de alcohol.

Las autoridades sanitarias tanto españolas como extranjeras llevan años intentando concienciar contra esta problemática que todos los veranos le cuesta la vida a más de un joven. Destaca especialmente el trabajo del Doctor Juan José Segura, cirujano oncológico, investigador del Hospital Universitario Son Espases de Mallorca, profesor asociado de cirugía en la Universidad de las Islas Baleares y uno de los médicos con más trayectoria y más laureados de nuestro país.

Su trabajo de prevención del turismo de borrachera y el balconing en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores británico ha hecho que este año la reina Isabel II le conceda la medalla de la Orden del Imperio Británico. Se enteró de que recibiría este honor cuando recibió la llamada desde la Embajada: “fue una alegría muy grande”.

Empezaron a trabajar con Reino Unido cuando se dieron cuenta que la mayor parte de las víctimas por balconing eran británicas: “Reino Unido fue uno de los países que más sufrían por lo que hicimos una labor de investigación conjunta”.

Llegaron a la conclusión de que el alcohol era el principal detonante y que la gran mayoría de víctimas no lo serían en el caso de no estar bajo los efectos del alcohol. De hecho, en la gran mayoría de casos se trata de casos “accidentales”, no de una “precipitación al vacío voluntaria". “De cara a las autoridades y a la hora de establecer políticas, establecimos la relación causa/efecto entre alcohol y accidente. De la misma manera como se detectó en el tráfico, la relación con el uso del móvil”, cuenta el doctor.

Aunque lo más llamativo son los fallecimientos por este motivo, hay otros muchos casos con consecuencias de por vida. Juan José Segura advierte que “hay chicos que no fallecen, pero quedan impedidos para el resto de su vida por lesiones medulares, traumatismos craneoencefálicos... Son gente que vino aquí sana, que vino aquí de vacaciones y se vuelven en silla de ruedas”.

“El balconing es la punta del iceberg”, pero hay muchos otros riesgos de este turismo de borrachera. Como los accidentes de tráfico, atropellos o las peleas de bar.