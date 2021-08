El cambio de rumbo que debe tomar el Madrid en los fichajes: "No están capacitados para vestir la camiseta"

El Sanedrín de El Larguero analizó de la mano de los mejores especialistas toda la actualidad deportiva y el mercado de fichajes que atañe a los clubes españolas. Antonio Romero, Jordi Martí, Miguel Martín Talavera y Pablo Pinto analizaron temas como la posible marcha de Lewandowski, el futuro de Mbappé o el fichaje de Rafa Mir por el Sevilla.

La salida de Lewandowski

El delantero polaco anunció a los directivos de su club que quería abandonar el equipo alemán. Sin embargo, el precio de salida que ha puesto el Bayern de Múnich es muy alto:

Antonio Romero: "Creo que es inviable que el Madrid lo fiche por la cantidad que maneja el Bayern de Múnich. Lo que he dicho es que el Real Madrid desde la salida de Ronaldo ha dilapidado mucho dinero en medianías como Jovic. Jugadores que no están capacitados para vestir la camiseta. Si hay una mínima posibilidad me parece que Lewandowski sería un pelotazo para el Real Madrid y para cualquier equipo".

Jordi Martí: "Se me revuelve el estómago porque hace cuatro años el Barça se hubiese lanzado a por él. En 2017 nos dicen 100 por Lewandowski y es capaz de pagar eso el Barça".

¿Por qué Mbappé preferiría jugar en el Real Madrid antes que con Messi y Neymar?

Antonio Romero: "En el PSG será el tercero. En el Madrid será el primero. Ahora mismo no es el jugador referencial y en el Madrid va a ser la pieza angular del club. En el PSG será Lionel Messi. Cuando llegaba el Real Madrid y fichaba de un puñado nos hacía gracia. Ahora el PSG lo hace, pero cuando nosotros lo hacíamos nos creíamos los reyes del mambo".

Miguel Martín Talavera: "Nadie puede juzgar lo que piensa Mbappé, pero la cosa es por qué quiere ser cabeza de ratón. Con este equipo del Real Madrid decir que Mbappé tiene más opciones de ganar la Champions con el Real Madrid que con el PSG es no entender nada. Barça y Real Madrid no se pueden quejar del fair play".

Pablo Pinto: "Es una tendencia que le llega al Real Madrid y al resto de equipos españoles. Nos han comido la tostada y hemos quedado un paso atrás. Si el Madrid el año pasado no consiguió ganarlo por qué iba a conseguirlo ahora con peor equipo".

Jordi Martí: "Creo que Pochettino no las tiene todas consigo. No entiendo a Mbappé. Tiene la oportunidad histórica de quedarse con un tridente como es el que formarían Messi, Neymar y Mbappé".

El dorsal '10' en el Barça

La marcha de Messi deja un vacío importante en el FC Barcelona y su dorsal parece irreemplazable. Muchos rumores colocaban el número en la espalda de Agüero o de Coutinho, pero lo cierto es que puede quedar vacante.

Jordi Martí: "No lo quieren. El peso de la camiseta es tremendo y yo puedo llegar a comprender que no se lo quieran poner. Si esto queda un año desierto no pasaría nada. Si no quieren es un tema de vestuario y que se le va a hacer. Pasemos el duelo de Messi y este año no se lo podemos pegar con clavos a nadie".

El fichaje de Rafa Mir por el Sevilla

El Sevilla sorprendió el jueves anunciando el fichaje de Rafa Mir. El ya ex de los 'Wolves' tenía ya un acuerdo verbal con el Atlético de Madrid, pero la situación de los colchoneros esperando al posible fichaje de Vlahovic hizo que Rafa Mir se decantase por Nervión.

Miguel Martín Talavera: "El fichaje con el Atlético de Madrid estaba cerrado. Le dijeron que iban a terminar de negociar con el Wolverhampton, pero la realidad es que estaban esperando alguna opción que les atrajera más".