"Mi mayor temor es que no me dejen ir a trabajar": una profesora afgana con miedo a perder su libertad

Delaram Behramandi es una joven profesora afgana que está sufriendo las consecuencias de la entrada de talibanes en Kabul, la capital de Afganistán. Behramandi ha explicado en Hoy por hoy cómo ha cambiado la situación de las mujeres de un día para otro, y ahora, teme más por perder su libertad que por perder su vida.

"El matrimonio forzado es el mayor miedo de las chicas jóvenes... pero mi mayor temor es que no me dejan ir a trabajar, y también que no dejen a mis alumnas venir a la universidad y seguir estudiando", ha asegurado esta profesora que cuenta cómo el hiyab que tienen ahora que vestir es completamente diferente al anterior. El de ahora debe tapar toda su cabeza y llevar vestidos negros largos.

Cómo han cambiado para las mujeres las cosas en apenas unos días

Algunas cubren su cara y otras no, pero como destaca Behramandi ni si quiera el 10% de la gente de la calle son mujeres, y "todas temen que lo talibán les den una paliza o las castiguen en público por su hiyab". Por ese motivo no salen a la calle por la mañana temprano o por la noche, porque si vas sola es posible que pongas tu vida en peligro. Además, la afgana destaca que es mejor salir con un grupo de mujeres o con algún hombre, que debe ser un 'mahram', familiar cercano como un padre, hermano o hijo.

Como Behramandi no cuenta con hombres cercanos, lleva aislada en su apartamento junto a su compañera de piso desde que conquistaron Kabul, y la situación es bastante tensa en las calles, sobre todo por la falta de abastecimiento de algunos bienes en el mercado, como las tarjetas prepago para móviles. Pero lo peor de todo es la situación que se vive con la economía, ya que "no hay efectivo, no hay dinero, y la gente que tiene el dinero en el banco no está segura de que vaya a poder acceder a si dinero".

Los talibán no han cambiado y "limitarán internet"

Preguntada por si creía que los talibán habían cambiado en los años 90, dada la imagen "amable" que están intentando proyectar a la comunidad internacional, la profesora lo tiene claro: "no son muy diferentes de los talibán en los años 90". De hecho, cree que en cuanto pase un tiempo cambiarán, y ese es el gran temor de los afganos, y sobre todo afganas. "Estamos seguros de que cambiarán... seguramente limitando internet e impidiendo a quienes están fuera saber qué sucede realmente en el país", explica.

Además, ha juzgado la posición de los países occidentales durante estos años, ya que se sienten traicionados: "Han gastado mucho dinero y se han dejado muchas vidas durante 20 años para acabar volviendo al régimen de los talibán... No sé si es una tragedia o una comedia".