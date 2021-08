La Terapia de Carrusel Deportivo: "Me dijeron que si tenían que pagar 200 millones por Mbappé lo harían"

Tomás Roncero, Javier Herráez, Sique Rodríguez, Miguel Martín Talavera, Iturralde González e Íñigo Markinez fueron los invitados de lujo a una Terapia en Carrusel Deportivo que trató temas como el fichaje de Mbappé o la gran incógnita del rendimiento de jugadores como João Félix, Coutinho o Eden Hazard.

"Me dijeron que si tenían que pagar 200 millones lo harían"

La Terapia de Carrusel Deportivo comenzó tratando el tema Mbappé y la posible cantidad que abonaría el Real Madrid para traerle a la capital española:

Javier Herráez: "Si le dejan sí. Cuento lo que sé. Esta operación no es porque Messi haya firmado por el PSG. El jugador quiere jugar en el PSG y el Madrid quiere a Mbappé. Zidane tuvo que ver mucho en que Mbappé no llegase en 2017. Zidane trató de convencer al jugador para que cobrase menos que Cristiano y Bale. Es una operación que se va a rentabilizar "

Sique Rodríguez: "Lo de que vaya a cobrar la mitad en el Madrid yo no me lo creo. Cuando hablamos del Barça si importa el dinero, en el Real Madrid no. Como le explica Florentino Pérez a los españoles que después de decir que están arruinados va a pagar 200 millones por un jugador. El Madrid se ha gastado pasta en 'merluzos' y no se ha dicho nada".

Tomás Roncero: "En 2017 no tiene la titularidad asegurada. No iba a venir para ser suplente de la BBC. El Madrid le va a dar la mitad que el PSG y él quiere jugar en el Madrid. El otro día estuve comiendo con una persona en el Madrid y me dijeron que si tenían que pagar 170 millones si hace falta o incluso 200"

Miguel Martín Talavera: "Lo que no se puede decir es que estás arruinado y luego pagar lo que se va a pagar".

¿Coutinho, Joao Félix o Hazard?

La próxima temporada arrancará con los tres fichajes más caros de la historia de 'los tres grandes' de nuevo en la plantilla de sus respectivos equipos, pero ¿cómo han rendido estas últimas temporadas?

Sus números son los siguientes. El más destacado es Coutinho con 90 partidos disputados, 24 goles y 13 asistencias. João Félix por su parte en 77 partidos ha anotado 19 goles y ha repartido 8 asistencias. Hazard, lastrado por las lesiones anotó 5 goles y dio 7 asistencias en los 44 partidos disputados. Respecto a quien será clave este año nuestros expertos respondieron lo siguiente:

Miguel Martín Talavera: "Creo que João Félix".

Sique Rodríguez: "El corazón me dice Coutinho, la superstición Eden Hazard y la cabeza João Félix",

Íñigo Markinez: "João Félix porque tiene más sencillo tener oportunidades".

Iturralde González: Creo que Eden Hazard

Roncero: Este año ya le toca a Hazard

¿Es Coutinho el tapado del Barça este año?

Sique Rodríguez: "Te lo tienes que quedar y confían en que sin Messi juegue más liberado. Koeman no va sobrado de jugadores técnicos. Es el fichaje más caro de la historia del Barça. De los futbolistas que hay él puede marcar diferencias. Es un jugador que la gente va a remar con él, pero a la que se tuerza un poco va a haber runrún".

Ilaix Moriba y la foto con Roncero

🚨⚽️ ÚLTIMA HORA | El @FCBarcelona NO venderá a Ilaix Moriba por menos de 20M€



💭 "En el club no creen lo que está pasando, le dijeron que sería un jugador importante"



❌ "Si NO renueva NO jugará"



⚽️ "Se irá a la grada y entrenará con el Juvenil B"



🎙️ Informa @SiqueRodriguez pic.twitter.com/RWPVMLTF35 — Carrusel Deportivo (@carrusel) August 21, 2021

Tomás Roncero bromeó con la salida de Messi y lo bien que le ha venido al FC Barcelona su salida. Además contó su anécdota con Ilaix Moriba: "Koeman sabe que ahora va a jugar con un equipo en el que van todos a una. Tengo el sueño de que el Madrid fiche a Ilaix. Cuando me hice la foto le dije que en Madrid le querría la gente".