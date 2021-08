Terminó la primera mitad del partido entre Athletic Club y FC Barcelona en el Estadio de San Mamés correspondiente al partido de la jornada 2 de La Liga Santander. Los primeros 45 minutos terminaron con un empate a cero, pero surgió la polémica minutos antes del descanso.

El FC Barcelona podía haber subido un gol al marcador tras un impresionante disparo de Araujo. El colegiado, Martínez Munuera, no dio por válido el gol por una falta en ataque realizada por Martin Braithwaite sobre Mikel Balenziaga. Una jugada que ha comentado nuestro árbitro, Iturralde González, en Carrusel Deportivo.

"Para mí es gol"

Iturralde González fue claro con respecto a la decisión que tomó el árbitro del encuentro. "Para mí es gol legal. Hay un ligero apoyo de Braithwaite en Balenziaga, pero no hay nada más, la jugada sigue y es gol de Araujo", sentenció.

Es cierto que la falta fue pitada después de la acción y ha podido generar dudas por la posible falta que se realiza contra el portero. "Es gol clarísimo, le pone el brazo y no hay falta sobre el portero", señaló Iturralde González.

"¿Pitarías penalti? No. Pues tampoco puedes pitar falta. Le pone un brazo encima, pero no es suficiente. El fútbol no te demanda pitar ese tipo de jugadas, porque entonces deja de ser fútbol. Esto no es una falta dentro del área", finalizó.