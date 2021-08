El clamoroso error de Kiko Casilla que propició el 1-0 del Atlético de Madrid

Ángel Correa es sin duda uno de los nombres propios del momento. El argentino ha marcado ocho goles en los últimos diez partidos del Atlético. El último, este domingo para adelantar a su equipo ante el Elche en el Wanda Metropolitano.

Sin embargo, no fue el único protagonista del gol porque Kiko Casilla, el portero del Elche falló estrepitosamente en la acción. Correa corrió un gran pase de Rodrigo de Paul, que se estrenó como titular, a la espalda de la defensa, pero llegó antes Kiko Casilla, muy atento. No obstante, el portero intentó despejar el balón con el pie a pesar de estar dentro del área con tan mala suerte y tino que no consiguió impactar con el balón y 'remató' al aire.

Correa, que está en racha, aprovechó el error para recoger el balón y meter el balón en la portería para adelantar al Atlético y volver a hacer celebrar a la afición rojiblanca un gol en el Wanda Metropolitano por primera vez tras el estallido de la pandemia.

Atleti1⃣🆚0⃣Elche



⏱️Minuto 38



⚽️Gol de Correa tras un fallo descomunal de Kiko Casilla pic.twitter.com/ukwHBa863X — BeSoccer (@besoccer_ES) August 22, 2021

Casilla sienta a Edgar Badía

El portero de 34 años ha vuelto a LaLiga este verano y en sus dos primeros partidos ha relegado a la suplencia a Edgar Badía, uno de los poteros que más paradas realizaron la pasada campaña.

El catalán ha llegado procedente del Leeds United, con el que jugó la temporada pasada en la Premier League, en forma de cesión. Casilla se marchó a Inglaterra 2019 después de ser el portero suplente del Real Madrid durante cuatro temporadas.