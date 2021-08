Felipe Vara del Rey, el español al que fichó Spike Lee

El mundo cambió después del 11 de Septiembre, es algo que hemos visto cómo ciudadanos de un mundo cada vez más globalizado y polarizado. Este próximo mes se cumplen 20 años de esos atentados que modificaron la manera en que nos relacionamos con la seguridad y con las propias ciudades. Para conmemorar la efeméride, el director Spike Lee ha rodado un documental sobre cómo ha cambiado su ciudad desde 2001 hasta 2021.

HBO es la plataforma que ha estrenado la película que relaciona los ataques a las Torres Gemelas con lo ocurrido con la pandemia del Coronavirus. "El 11 de septiembre en Nueva York provocó una unidad ante el terror y la amenaza que no estamos viendo con la pandemia. Estamos viendo una politización de todo lo que ocurre, las vacunas, el confinamiento… y no hay esa unidad, cuenta el director de fotografía Felipe Vara del Rey, colaborador habitual de Spike Lee que lleva diez años en la ciudad.

"Hemos intentado explicar lo que ha pasado en estos veinte años en términos de polarización y de abismo ideológico que se ha ido generando entre republicanos y demócratas, entre ciudades y estados rurales… Es bastante terrible ver esa evolución del país y de la ciudad", añade.

Este cineasta lleva una década en la ciudad, llegó allí a estudiar cine con una beca y uno de sus mentores fue el director afroamericano más importante de la historia. "Él no lo sabe, pero yo vine a Nueva York por él. Vine aquí con una beca en la que tenía que elegir universidad, y elegí la de Nueva York porque él era el director artístico. Desde hace muchos años soy muy fan de su cine y de su compromiso político y me hacía ilusión estar en un programa supervisado por él", nos confiesa en una entrevista en la SER.

De hecho, no es la primera vez que trabaja con el creador de películas como Haz lo que debas. "Él era mentor de un compañero mío con el que yo había hecho la foto de un corto y le gustó y empecé a trabajar en proyectos que él tenía. Luego hicimos el vídeo de The Killers en Tijuana sobre la política migratoria americana y demás. En realidad este documental es el proyecto más grande que he hecho con él. Me llamó en octubre del año pasado y para mí es como un proyecto soñado en muchos sentidos".

Ahora que los rodajes se reanudan con cuentagotas en Estados Unidos, este proyecto ha sido una bendición para el español. "Primero porque estamos en mitad de una pandemia y es muy complicado trabajar. La mayoría de mis compañeros están en casa sin currar, porque solo pueden permitirse los protocolos las grandes compañías. Este documental implicaba trabajar bastante y encima trabajar con Spike Lee, que es una maravilla, en una película sobre su ciudad".

El filme mezcla testimonios con familiares, artistas, periodistas, neoyorquinos que superaron el 11S y que ahora, con la pandemia han vuelto a sufrir el colapso de todo. Se habla de la crudeza del sistema sanitario, de cómo la ciudad se ha gentrificado y se ha hecho cada vez más inhabitable, con alquileres por las nubes y con mucha menos comunidad. "Tengo la sensación de que Nueva York se va a reponer de la pandemia. Los que dicen que la ciudad está muerta sin restaurantes y sin Broadway ni museos, no tienen razón y que se repondrá cuando la población se vacune. Aquí las tasas de vacunación sí son altas", explica este cineasta.

"Lo que sí le está pasando es otra cosa que no tiene tanto que ver con la pandemia y es que se está convirtiendo en un lugar invivible. Los precios del alquiler están haciendo que la gente se marche y eso es culpa de la especulación inmobiliaria. Ese cambio demográfico está expulsando a las comunidades latinas y negras que son los que han marcado mucho el espíritu vibrante e integrador de la ciudad", añade.

Para Nueva York, epicentro del 11-S y de una pandemia, ha realizado un trabajo dejándose llevar por la mirada de Spike Lee de la ciudad. "Su Nueva York es único y peculiar y es difícil negociar con él un punto intermedio. Lo más inteligente es dejarse llevar. Este ha sido un viaje y todo el equipo nos ha dejado arrastrar y hemos participado en su Nueva York y de todas sus pasiones, de su sentido del humor", nos dice.

"Este proyecto es Spike Lee en estado puro, con sus filias y fobias. Un documental muy político de la ciudad a la que ama. Entrevistado a su familia, amigos y hablando de dos temas que, como neoyorquino, le han obsesionado en estas últimas décadas: el 11 S y la pandemia. Es una mirada dual a ambas cosas y a cómo la ciudad se ha visto en el centro de estas dos grandes tragedias de este siglo y cómo ninguna ha puesto a la ciudad de rodillas. Es también un homenaje a los ciudadanos y ciudadanas y a su coraje. No había mejor director que él para hacerlo", concluye.