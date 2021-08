Sharifeg Ayuibi, refugiada afgana: "Ellos no piensan en la gente y no van a cambiar"

La irrupción de los talibán en Afganistán ha desequilibrado el escaso orden prexistente que ya estaba frágil debido a la guerra. El caos, la violencia y la represión han usurpado las esperanzas de los afganos que se han visto obligados a huir. Dos miradas se han cruzado en ‘La Ventana’, la de la refugiada afgana Sharifeg Ayuibi y la del autor de Las Frontera de Ulises, Rafael Vilasanjuan, para comprender que está pasando en el país afgano una semana después de la toma de Kabul.

Los datos que llegan desde Afganistán son escalofriantes: cuarenta años de guerra y un trillón de dólares invertidos por los Estados Unidos. Sin embargo, lo más terrorífico, es la situación de las fronteras. Pese a la petición de la ONU de que se abran, la realidad será otra. Irán mantiene una relación muy tensa con los talibán por lo que no parece dispuesta a abrirlas; Pakistán ya ha acogido a cinco millones de afganos estas últimas décadas y China no quiere que entren musulmanes en sus territorios. Rafael Vilasanjuan analiza la situación: “De momento estamos reaccionando más emocionalmente que de acuerdo a lo que significa el derecho internacional”.

Sharifeg Ayuibi, por su parte, ha manifestado sus miedos: “estoy preocupada, hace once años que he venido a España. Antes estaban escondidos, no es igual, ahora están en todo el país”. Aquí es cocinera. Nunca antes había trabajado, sin embargo, la asociación CEAR en Carabanchel le dio una nueva vida, y ahora sueña con poder ser educadora social “porque todos somos iguales”.

Se vio obligada a abandonar su país ya que “el padre de mis hijos trabajaba con americanos, por eso le amenazaron. Le escribieron en una hoja de papel y se la metieron por la puerta”. Su padre ha sido golpeado por los talibán en el aeropuerto de Kabul: “ellos no piensan en la gente, es mentira cuando dicen que van a cambiar. Son los mismos que hace 20 años”.

Lo que buscan los talibán según Vilasanjuan es “cambiar su imagen para validarse y legitimarse”. Han tomado el país siendo menos y sin una organización estructurada. Y mientras: “Europa ha aprendido poquito, lo demostró con la crisis de refugiados siria”. Sin embargo, va a ser más difícil para los afganos, que no van a poder venir. “Europa tiene un terror absoluto "y se están llevando a cabo medidas poco éticas como en Dinamarca que se ha llegado a cobrar a los refugiados parte del dinero que tenían para mantenerse.

No se tiene en cuenta que Europa necesita de inmigración puesto que la población está envejeciendo peligrosamente. Vilasanjuan propone seguir un modelo para los refugiados parecido al de Uganda. Nada más llegar les proporcionan un permiso de trabajo: “un 50% se convierten en autónomos el año siguiente” y con esos negocios contratan a los propios locales, reactivando la economía local.