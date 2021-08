El río que dividió dos ciudades: "No queremos conflictos con Sanlúcar, pero tenemos que defender a Chipiona"

La propuesta de Luis Mario Aparcero, alcalde de Chipiona, de encargar a la Universidad de Granada un estudio para que diga dónde desemboca exactamente el Guadalquivir ha abierto un conflicto con la ciudad vecina, Sanlúcar de Barrameda. Oficialmente, el río termina ahí, pero el regidor insiste en que llega al mar en Chipiona. Hoy hemos hablado con él en ‘La Ventana’ para analizar las implicaciones de esta propuesta.

Para el alcalde, hay “argumentos muy sólidos” para llevar a cabo este estudio: “Para empezar, el faro de Chipiona es el que indica la primera señal marítima que encuentran los barcos al llegar. El canal de dragado para que los barcos puedan entrar está en el término municipal de Chipiona, como dice la carta náutica. Y las aguas fluviales del Guadalquivir llegan hasta las costas de nuestra ciudad”.

Para él, también es importante que se reconozca esto para la ciudad y quede constancia en los libros de Historia: “Yo soy maestro de primaria y le enseño a los niños que el río Guadalquivir desemboca en Sanlúcar. Hemos dado esto en las aulas durante muchos años”.

Tensión entre las dos ciudades

Pero a los vecinos de la localidad adyacente no les ha sentado bien la iniciativa: “Solo he recibido insultos y argumentos sin validez. Para nosotros, Sanlúcar es una ciudad modelo y hemos ido de la mano en muchos proyectos. Entiendo la actitud de los ciudadanos, pero nosotros no vamos en su contra. Yo, como alcalde, tengo que defender lo mío”.

Esto es como un Betis-Sevilla. Estos temas crean tensiones y pasiones. Sanlúcar tiene una historia magnífica, pero yo solo me hago eco de las reivindicaciones de mis ciudadanos. Tengo que poner este tema encima de la mesa”. Como solución intermedia, Aparcero propone compartir la desembocadura entre las dos localidades. El único objetivo para él es “reivindicar el papel histórico de Chipiona”.

El alcalde también ha insistido en la idea de que este será un estudio “gratuito” en colaboración con Antonio Ramos, un historiador de la Universidad de Granada, pero no ha aclarado quién sufragará los gastos derivados de la investigación ni con qué dinero se pagará el trabajo de los expertos que trabajen en la zona. De momento, solo ha avanzado que tendrán que ser los especialistas los que “discutan y analicen” las aguas porque los últimos estudios datan “del siglo XVIII”. Eso sí, lo que al final decidan los técnicos, será lo que acaten desde el consistorio.