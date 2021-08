Raúl Recacha, padre viral en Twitter: "Llevamos cierta inercia en la educación, pero ahora está cambiando"

Las reacciones y comentarios de los niños nunca dejan de sorprendernos. Muchas veces denotan más madurez y cordura que la de los adultos, sin prejuicios o barreras sociales. Raúl Recacha es un padre de Sevilla que se ha hecho viral en rede, por reproducir una conversación entre su hijo de 4 años y una niña acerca de unas sandalias rosas.

Recacha contaba que, volviendo de la escuela de verano, cuando le preguntó a su hijo qué tal le había ido el día, él le contó que una niña le ha dicho que sus sandalias eran rosas y que, como él era un chico, no las podía llevar. Ante esa respuesta, le interrogó por su reacción y el niño, con toda la naturalidad que le permite su edad le dijo a la niña sobre sus sandalias: “Que son de todos, de niños y de niñas. Si me estuvieran pequeñas no me las podría poner, pero ¡me están bien!”.

Raúl es un padre que está orgulloso de su hijo y compartir esta historia ha provocado la reacción de 24800 personas que le han dado me gusta en Twitter. Todo surgió de manera espontánea: “Le estaba contando la anécdota a su maestra y se me ocurrió compartirlo en Twitter”.

La educación del niño que no distingue entre objetos para niñas y objetos para niños ha sido más bien natural: “Le hemos ido preguntando por qué quiere y qué le gusta. El rosa es su color preferido”. Aunque, sí que requiere un mínimo esfuerzo de no hacer ciertas cosas: “Llevamos una cierta inercia en la educación, pero ahora está cambiando”.

Aunque también ha jugado un papel muy importante la educación de sus maestras. Recacha ha remarcado la anécdota de cómo la profesora les “invitaba a la reflexión”, de cuando su hijo tenía 3 años. Después de Reyes, cada niño llevaba los juguetes que les había regalado. Y la maestra grabó un vídeo, que envió a los padres, en los que la clase se dividió, por un lado con los chicos que tenían coches y superhéroes y por el otro lado, con las chicas que tenían carritos de bebé y muñecas. Todos se habían juntado con los que tenían los juguetes similares.

Para recordar las frases más memorables de su hijo, Raúl y su pareja han creado un documento para escribirlas junto con la fecha: “Casi, todos los niños tienen reacciones similares. Cada niño tiene una anécdota diferente de este tipo”.