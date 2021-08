Baltasar Garzón dice que sigue sin explicarse su condena y que volverá a la judicatura: "Daré todos los pasos"

El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha dictaminado este jueves que el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón fue inhabilitado en un "proceso arbitrario" cuando instruía el caso Gürtel, y pide a España "una reparación afectiva" porque el Tribunal Supremo vulneró su presunción de inocencia. La resolución del organismo de la ONU, adelantada por el diario.es, concluye que el Tribunal Supremo vulneró la presunción de inocencia de Baltasar Garzón y no observó las preceptivas garantías de un proceso judicial cuando en 2012 le condenó a 11 años de inhabilitación por ordenar que se interceptaran las comunicaciones que mantuvieron los cabecillas de la trama Gürtel con sus abogados.

Por este motivo, la ONU exige a España una "reparación integral" a Garzón, que borre sus antecedentes penales y le proporcione "una compensación adecuada por el daño sufrido" en un periodo de 6 meses. "El Comité considera que la condena del autor fue arbitraria e imprevisible al no estar basada en provisiones suficientemente explícitas, claras y precisas que definan con exactitud la conducta prohibida", detalla el escrito, que aboga por una "reparación integral a los individuos cuyos derechos hayan sido violados".

Tras este dictamen, Baltasar Garzón ha pasado por los micrófonos del programa 'Hora 25'.

"He sido juez y soy juez desde los 24 años y eso no se pierde con facilidad ni mucho menos se puede perder si eres consciente de que la sentencia que te inhabilitó era una sentencia injusta y que no se correspondía con la realidad de los hechos. Sin embargo se dictó (...) La condena fue por Gürtel por interceptar las comunicaciones de algunos de los principales acusados con sus abogados. Era una sentencia totalmente injusta y se ha visto claramente al conocerse esta resolución".

"La sentencia era arbitraria, ponía en riesgo no solo a mí, sino a jueces y fiscales que hacen su trabajo (...) Hay una parte de esa resolución que habla de reparación integral. No puedo volver mañana, coger mi maletín e ir. Eso no funciona así. Hay una parte de la condena que habla de borrar los antecedentes penales, algo que corresponde a Justicia, porque no se puede olvidar que yo he cumplido la pena, 11 años de inhabilitación. La otra parte de la sentencia es la reintegración si se quiere entender así y la compensación efectiva. ¿Qué se entiende por la compensación? No puede ser otra que la reintegración, así que daré todos los pasos para que esto sea así".

"Nunca me expliqué esa condena. Yo dije en su momento que respeto a la instituciones, que creo que la Justicia, pero no comparto en modo alguno lo que hicieron. Se me condenó por un delito que no existía (...) Hubo limitaciones graves y constantes en mi ejercicio del derecho de defensa. Sigo sin explicarme esa sentencia, en aquellos términos muy duros, y que ahora se revierte".

"Este comité dice que es arbitraria, que es lo peor que se puede decir de una sentencia (...) He hablado en primer lugar con mi madre, que es una persona mayor, con 92 años. Ha sufrido mucho, como el resto de mi familia. La he llamado para decírselo. Al principio no entendía bien que significaba, pero luego sí y ha puesto un mensaje a toda la familia de que gracias a Dios ha podido ver esta reparación que era una grave injusticia. He pensado mucho en las víctimas del franquismo, que todavía siguen hoy sin ser reparadas. Creo que este es el camino".

"Viendo a los cabecillas de la Gürtel... siempre respetando los juicios y las garantías, lo que he visto es que en esos juicios hubo equilibrios, contundencia y pruebas que en ningún momento han sido cuestionadas. Se valoró la instrucción que yo había hecho, que no debía ser tan mala cuando todas esas causas han acabado en condena. Aunque los jueces de instrucción no debemos sentir satisfacción, si siento que es un trabajo bien hecho".

"No es bueno que organismo internacionales nos llamen al orden con tanta frecuencia. Creo que tenemos que hacer una reflexión profunda y con humildad. No podemos sacar pecho diciendo que somos los mejores o decir que somos los peores. Hay que entender que el sistema judicial tiene normas nacionales y normas internacionales, por ese motivo llevo años combatiendo por la Justicia Universal. Y seamos coherentes: los tratados se firman para cumplirlos".

"Me parece un fracaso democrático de todo el sistema político y judicial lo que pasa con el CGPJ. No se sostiene que este órgano siga fuera de mandato por tercer año consecutivo. Habría que exigir a los partidos políticos que, de una vez, resuelvan esta situación. El Parlamento debe asumir su responsabilidad. El órgano de gobierno de los jueces no puede estar fuera de cumplimiento".