Tensión entre un complejo nudista y un chiringuito de Estepona: "Solo pedimos poder bañarnos como queramos"

La exigencia de llevar bañador en las hamacas de un chiringuito de Estepona ha provocado un conflicto con los usuarios de una playa nudista de la localidad. Los vecinos de la urbanización Costa Natura, pionera en el naturismo en España, están preocupados porque este verano el chiringuito Nido ha instalado en la playa un extenso espacio para colocar hamacas en las que exige llevar ropa.

Los responsables del complejo naturista creen que es una invasión y que no se están respetando sus libertades. Hoy hemos hablado en ‘La Ventana’ con Almudena Medrano, una abogada que vive allí y ha abierto una petición en change.org para que “se respete el carácter nudista de la playa”.

Almudena vive en Costa Natura desde hace dos años, pero lleva dieciocho visitando el residencial. En todo este tiempo, no ha habido ningún percance por el uso nudista de esta playa de Estepona, según ella. El chiringuito se inauguró a mediados de julio y al poco tiempo empezó a habilitar las hamacas. Almudena cuenta que ahí empezó el problema: “Un vecino del residencial fue a probarlas y le dijeron que no se podía entrar sin ropa. Le echaron de una zona que es playa pública y se han apropiado de una parte del paseo”.

La idea es que el local está ocupando una parte desproporcionada de la arena: “Nosotros ya partimos de una situación de desventaja. Solo queremos seguir usando la playa como hasta ahora y ejercer nuestro derecho a bañarnos como queramos. Las hamacas solo dejan un espacio mínimo. De hecho, cuando sube la marea casi no hay playa. De los 400 metros de playa de Costa Natura, el chiringuito ocupa casi la mitad”.

Falta de acuerdo

En declaraciones al diario ‘El País’, el responsable del chiringuito argumenta que a ellos no les importa el naturismo: “Nuestro concepto no es ese y aquí dentro deben respetarlo. Lo que no puede ser es que nos provoquen. Hay quien se ha puesto a centímetros de nuestra concesión, otros entran en el establecimiento desnudos cuando hay familias”.

Almudena dice que esto es falso: “Nosotros no queremos molestar al chiringuito. Pero uno de sus argumentos es que no quieren ver cuerpos desnudos. Yo invito a la gente a que vean sus redes sociales para que comprueben que aparecen mujeres sexualizadas. No sé qué es peor, eso o ver a gente con cuerpos desnudos de forma natural”.

De momento, la abogada asegura que no hay conversaciones entre las dos partes para solucionar el conflicto: “Hemos intentado comunicarnos con ellos, pero no nos han querido decir nada”. Aunque parece que está lejos, Almudena confía en llegar a un acuerdo en algún momento. Por ahora, lo que pide es una “señalización” que indique que esa es una playa de uso nudista: “Con esto no queremos excluir a nadie, solo pretendemos evitarnos problemas. Sería algo de carácter informativo, pero el ayuntamiento no nos lo está facilitando”. De hecho, la única forma que tienen ahora de hacerlo es llevando una bici con un cartel pegado.