Este es el Top 7 de jugadores mejor pagados en la Premier: Cristiano Ronaldo ya es el número uno

El mercado de fichajes sigue dejando noticias y parece no tener fin. El último bombazo fue la vuelta de Ronaldo al Manchester United. Los 'Red Devils' recibieron al crack portugués con los brazos abiertos, pero a la directiva del conjunto de Old Trafford no le ha salido gratis el fichaje. Este es el Top 7 de jugadores mejor pagados:

Top 1: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo levanta la copa de Campeón de la Euro / Getty Images

Cristiano Ronaldo se ha convertido en el jugador mejor pagado de todo el campeonato doméstico inglés, Sus 29 175 000 euros anuales le colocan al frente de un ranking que está plagado de jugadores del Manchester United. Pese a la extraordinaria cifra, Cristiano cobraba más en su anterior equipo, en la Juventus, en torno a dos millones más.

Top 2: Kevin De Bruyne

Kevin de Bruyne en el último partido con el Manchester City / Getty Images

El futbolista belga se convirtió en el mejor pagado de la Premier tras la renovación de su contrato en verano. Sin embargo, le duró poco, ya que con la llegada de Cristiano, los 24.251.000 euros que se embolsa anualmente De Bruyne se quedaron por debajo.

Top 3: David De Gea

De Gea en el último partido frente al Southampton / Getty Images

A muchos les sorprenderá ver este nombre en la lista, ya que el portero español no está gozando de todos los minutos que quisiese con Ole Gunnar Solskjaer. Aunque ha arrancado la temporada desde la titularidad, se espera que cuando vuelva Dean Henderson de lesión le arrebaté el puesto. Sin embargo, David De Gea es el segundo mejor pagado de la plantilla con 22.735.000 euros.

Top 4: Jadon Sancho

Jadon Sancho en uno de sus primeros partidos con el United / Getty Images

Otro de los fichajes de los 'reds' está temporada. El inglés llegó procedente del Borussia de Dortmund y esta temporada ganará unos 21 millones de euros.

Top 5: Varane

Varane calienta durante el último partido / Getty Images

El jugador ex del Real Madrid es el defensa mejor pagado de la competición, y el único futbolista de esta demarcación dentro del ranking. Varane es otro de los grandes fichajes del verano y cobrará más de 20 millones de euros.

Top 6: Lukaku

Lukaku aplaude en el partido frente al Liverpool / Getty Images

El belga llegó procedente del Inter de Milán al vigente campeón de Europa por unos 115 millones de euros. El ariete del Chelsea roza el top 5 obteniendo anualmente unos 19 millones de euros.

Top 7: Jack Grealish

Grealish en el partido frente al Arsenal / Getty Images

Otro de los grandes nombres de este mercado. Grealish llegó desde el Aston Villa para unirse al conjunto dirigido por Pep Guardiola. Su sueldo será de 18 110 000 euros anuales.