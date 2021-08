"Fue la ficha que provocó toda la cascada de fichajes": el causante del 'loco' mercado tiene nombre propio

Ramón Besa y Manuel Jabois estuvieron en 'El Larguero' para repasar la actualidad del mercado de fichajes con dos nombres propios: Cristiano Ronaldo ha fichado por el Manchester United y Kylian Mbappé está cerca de hacer lo propio con el Real Madrid. Además, analizaron la posible llegada de Pep Guardiola al banquillo de la selección española.

La llegada de Cristiano Ronaldo a Manchester

Manuel Jabois: "Es raro en el sentido de que Cristiano parecía querer conquistar lo que no había conquistado nunca: España, Italia, Inglaterra... Lo lógico hubiera sido acabar en Alemania o Francia, pero es romántico haber terminado en el United, en donde se consagró como gran estrella europea".

El guionista de este mercado de fichajes debe estar muy loco

Ramón Besa: "El Barça soltó a Messi y se armó 'la marimorena'. Fue la ficha de dominó que provocó todo el movimiento de fichajes. No ha sido un fichaje lo que ha desencadenado la tormenta, sino una renuncia. Sabemos que Messi está en el PSG y que va a estar con Neymar. Mbappé, Cristiano, etc. Todo está dando vueltas y lo que sí es verdad es que en ese gran puzzle la posibilidad de que Ronaldo se hubiera unido con Guardiola hubiera sido la cosa más impredecible. Tengo la sensación de estar en una serie de Hitchcock, con mucho vértigo".

Manuel Jabois: "Reconozco mi estupefacción de ayer con el fichaje de Cristiano por el City. No paraba de pensar en la pregunta que le harían a Pep de quién es mejor si Messi o el portugués".

Luis Enrique bendice a Guardiola como seleccionador español

Ramón Besa: "Luis Enrique necesita vivir en conflicto. A mucha gente puede sorprender ver a Cristiano como seleccionador, pero tiene una explicación: el amor por el fútbol que él tiene. Es verdad que se ha posicionado con una postura política, pero la esencia del fútbol va más allá. Estamos en un momento en el que asociar símbolos con personajes es muy complejo. A Guardiola le gusta mucho el fútbol y lo ha revolucionado en muchos aspectos".

Manuel Jabois: "Es un dilema un tanto perverso. Él es muy 'culé' y se enfrentó al Barça en Champions cuando estaba con el Bayern. Obviamente no celebró los goles blaugranas en secreto. No hace falta ser el mayor español de todos para representar a la Selección. Si no se emociona con el himno no pasa nada. Guardiola en España haría un papel primoroso. Aquí estamos con el problema de siempre porque tenemos la piel sensible".