Alba Galán, jugadora de pádel, en 'El Larguero': "Al final exploté de tanta injusticia con este tipo de gente"

Alba Galán, jugadora del World Padel Tour, estuvo en los micrófonos de 'El Larguero' junto con Francisco José Delgado para hablar acerca de su vídeo en redes sociales que se ha hecho tan viral. Son diez minutos en los que ella reflexiona acerca de las críticas que reciben todos los que hablan en redes sociales: deportistas, influencers, etc. y las continuas críticas que reciben.

"De los diez minutos de vídeo habéis cogido la parte más emocionante. Al final exploté de tanta injusticia con este tipo de gente", afirmó Alba, quien puntualizó que también está cansada de que se mida a los deportistas por los resultados. Pero aseguró que eso ocurre con todos aquellos que exponen su vida en redes sociales.

"Hemos aguantado mucho. No somos máquinas, tratamos de hacerlo lo mejor posible y se nos critica por todo lo que hacemos. Yo no expongo mi vida para que alguien la juzgue, sino que me dejo el alma y no quiero que se metan conmigo por ello", dijo la jugadora de pádel en 'El Larguero'.

"Encantada" con la difusión de su vídeo

Alba también quiso puntualizar que cada persona debe centrarse en vivir su vida y, en el caso de tener que dar una opinión, que sea siempre para hacer el bien y sea una crítica constructiva.

Preguntada acerca de los motivos que le llevaron a hacer ese vídeo reconoció que lleva mucho tiempo teniendo este pensamiento de saltar: "Vi en Instagram a un chico que le insultaron y le llamaron "mariquita". A mí eso me duele, ver como alguien insulte detrás de una pantalla. No lo entiendo. Mi compañera y yo nos separamos. Ella subió una foto de quién iba a ser su nueva compañera y le comentaron que el cambio era a mejor, que estaba lesionada y que no valía para nada. Eso me dolió", reconoció.

Por último, se mostró encantada de la difusión que ha tenido su vídeo y lo viral que está resultando en todas las redes sociales. Finalizó haciendo referencia a los 'haters' que no le han comentado en la publicación ni le han dicho nada: "La gente buena ha comentado y ha compartido que era lo importante. Quería con ese mensaje intentar ayudar a todos los deportistas, famosos, influencers y gente que no tiene que lidiar con la fama, este tipo de odio",