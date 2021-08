Directo | Barcelona - Getafe, minuto a minuto

Alineaciones probables

FC Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Sergi Roberto, De Jong; Griezmann, Braithwaite y Memphis.

Getafe CF: David Soria; Nyom, Djené, Mitrovic, Olivera; Suárez, Aleñá, Maksimovic, Jankto; Sandro y Enes Ünal.

Dónde ver el partido de La Liga Santander

El encuentro de LaLiga Santander entre el Barça y el Getafe se puede ver en directo por televisión a través de Movistar LaLiga desde las 17:00 horas.

Sigue también en vivo la retransmisión que haremos en Carrusel Deportivo a través de Cadenaser.com y los canales del programa en YouTube, Facebook, Instagram y Twitter.

La previa

El FC Barcelona recibe este domingo al Getafe CF en el Camp Nou (17.00 HORAS), en la tercera jornada de LaLiga Santander, en un duelo en el que los blaugranas buscan seguir engrasando la máquina de la nueva era y los 'azulones', necesitados, podrían ser una trampa a desactivar.

La victoria contra la Real Sociedad en el estreno dejó buenas sensaciones, aunque en la visita a su eterno rival Athletic Club fue agridulce, con un empate pese a disponer de más ocasiones y control en momentos del juego.

Ahora, de nuevo con público (aunque restringido el aforo) en las gradas del templo culer, el equipo tiene la oportunidad de ganar, de seguir cogiendo confianza y dar forma a este 'post Messi'. Una salida de tal magnitud necesita tiempo para que el proyecto siguiente se aposente.

De momento, parece que Memphis Depay ha aterrizado bien en el Camp Nou. El neerlandés provoca acciones, las culmina con éxito, y se asocia bien con sus nuevos compañeros. Entre ellos, un Antoine Griezmann del que se espera mucho más. Hay jugadores que deben dar un paso al frente, sin Messi, y el francés es de los que más deberían tirar del carro ofensivo.

Estas y otras incógnitas pueden despejarse este domingo a partir de las 17.00 horas. O no. Lo cierto es que Ronald Koeman tendrá bajas de importancia, pero no serán excusa si el resultado ante un Getafe que no ha puntuado todavía no es el esperado. No pueden escaparse puntos de casa a las primeras de cambio.

No podrá contar el técnico blaugrana con Eric Garcia, expulsado en el empate en 'La Catedral'. Y tampoco con el lesionado Gerard Piqué, que dejó el partido a la media hora con una elongación en el sóleo de la pierna izquierda.

Así, la pareja de centrales deberá ser nueva. Todo apunta a que Ronald Araujo y Clément Lenglet partirán de titulares, aunque Samuel Umtiti, que no dejará el club pese a estar en la rampa de salida, podría ser la sorpresa. La nómina de bajas la completan Ousmane Dembélé, Ansu Fati, Kun Agüero y Pedri, éste último de vacaciones.

En el Getafe, el nuevo Getafe de Míchel, también habrá bajas. No podrá jugar en Barcelona Vitolo, con una pequeña rotura fibrilar, tampoco el lesionado de larga duración Sabit Abdulai y no se espera a Marc Cucurella, el exblaugrana que está pendiente de abandonar el club en este mercado. Sí jugará el otro exblaugrana, Carles Aleñá.

Hasta el momento, el Getafe no ha logrado puntuar. En el arranque de campeonato perdió ante el Valencia de Bordalás, el anterior técnico 'azulón', en una derrota dolorosa aunque por la mínima. Y un único gol de Lamela en el descuento permitió al Sevilla llevarse los tres puntos del Coliseum.

No es buena salida para cambiar el rumbo, pero están en la obligación de intentarlo. Viendo que el Barça está en fase de reconstrucción y con piezas angulares de baja, el Getafe debería saltar valiente al terreno de juego, aunque sea con la determinación de aprovechar las ocasiones que puedan tener.

Se espera que el Barça tenga el balón y domine a través del juego, pero el Getafe, con Bordalás, estaba cómodo así. Y la base de jugadores sigue siendo la misma, pese a tener ya cosas de Míchel en su juego.

Los blaugranas, con un Braithwaite que empezó acertado, Memphis que puede abrir defensas en canal y Griezmann, pendientes todos de él, serán el ataque de un Barça que no tendrá a Pedri en la creación, con sus merecidas vacaciones, pero sí a De Jong que debería aparecer en segunda línea y un Sergi Roberto que puede ser novedad en la medular. Otra de las incógnitas pasa por la portería con Ter Stegen ya recuperado y convocado.