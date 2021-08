Enrique Cerezo, sobre la posible marcha de Saúl: "Hasta el último minuto nadie puede estar seguro"

En la previa del último partido de la jornada 3 de LaLiga Santander, Enrique Cerezo habló desde el palco del Wanda Metropolitano. El presidente del Atlético de Madrid se pronunció acerca de la última hora del mercado de fichajes, del que quedan dos días. Hay algunos nombres propios que están en torno a la órbita 'colchonera', pero sin lugar a dudas, el más importante es el de Saúl Ñíguez.

Enrique Cerezo también aprovechó la oportunidad para mostrar el rechazo y enfado por parte de la entidad con la marcha de los jugadores internacionales en esta ventana de fútbol de selecciones. Los jugadores apenas tendrán descanso para disputar la jornada 4 de LaLiga en la que el Atlético de Madrid viajará hasta Barcelona para enfrentarse al Espanyol.

"Nadie puede estar seguro"

El presidente del Atlético de Madrid dijo que piensa que no habrá novedades en el mercado de fichajes, puesto que tienen un equipo muy fuerte con unas incorporaciones buenísimas, según sus palabras.

El nombre más importante que no parará de sonar en las oficinas del Wanda Metropolitano es el de Saúl, de él dijo que es un gran jugador y un activo muy importante en el Atleti. "Nosotros en estos momentos le queremos, está muy bien con nosotros y creo que lo que queda de aquí a 24-48 horas nada es inamovible, pero en el fútbol hasta el último minuto nadie puede estar seguro".

"Preocupados y cabreados" con el parón de selecciones

LaLiga modificó el horario del partido entre Espanyol y Atlético de Madrid y ahora se jugará el domingo 12 de septiembre a las 14:00 h. El presidente del conjunto madrileño se quejó debido a la alta temperatura que hará en Barcelona a esa hora y en esa fecha.

"Tenemos muy poco tiempo de descanso porque tenemos cinco jugadores que estarán jugando con sus selecciones y no sabemos cómo van a llegar. Ya que se ha movido a las dos de la tarde, podría haber sido a las diez de la noche. De todas maneras estamos muy preocupados y cabreados con este tema, los calendarios se hacen al principio y hay que respetarlos. Lo que no podemos hacer es estar cambiando continuamente por intereses que no son nuestros", finalizó el presidente del Atlético de Madrid.