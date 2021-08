"A Bale no le queda nada para ser suplente, ha agotado su crédito"

Las 'Preguntas Canallas' de Carrusel Deportivo aparecieron como cada noche de los domingos para cuestionarse todo lo que dio de sí la tercera jornada de LaLiga Santander, previa al parón de selecciones.

Además, a pocas horas del cierre del mercado de fichajes, estas preguntas también versaron sobre un nombre propio: Kylian Mbappé. Es el hombre sobre el que gira este final de mercado y es que falta poco para que se conozca si el delantero francés jugará en el Real Madrid o no.

Las 'Preguntas Canallas':

Si llegase Mbappé, ¿quiénes formarían el triplete ofensivo del Raal Madrid?

Antonio Romero: "Mbappé, Benzema y Vinicius".

¿Cuánto crees que le queda a Bale para ser suplente del Real Madrid?

Julio Pulido: "Ya nada. Ha agotado su crédito".

Entre Bale y Hazard, ¿quién crees que le gusta más a Ancelotti?

Mario Torrejón: "Yo creo que le gustan los dos si estuvieran en una buena versión. Ahora se fía más de Bale, es mi sensación".

En la previa del partido del Atleti, Enrique Cerezo se ha quejado del calendario por los partidos con las selecciones, ¿tiene razón?

Antón Meana: "Yo creo que no. Juegan un partido con tres jugadores distintos y no pasa nada".

Jordi Martí: "Creo que hay que hacer calendarios que no supongan un impacto negativo para los clubes".

¿Quién es más testarudo: Koeman por no utilizar a Riqui Puig o él por no querer salir cuando el Barcelona se lo dijo?

Jordi Martí: "Ahora ya en este punto, Riqui tiene todos los indicios de que a Koeman no le gusta. Cinco jugadores le han pasado por delante, incluso en edad juvenil".

Ahora mismo el Barça tiene 32 jugadores, cuando acabe el mercado, ¿cuántos estarán?

Marcos López: "Yo creo que va a llenar las fichas. 25, más los jóvenes con los que cuenta Koeman".

Viendo el rendimiento de Memphis, ¿entiendes que solo haya querido firmar dos temporadas?

Lluis Flaquer: "Él ligó mucho su llegada a la figura de Koeman y no hipotecó mucho su futuro. A este nivel, espero que el Barça le amplíe el contrato".

¿Qué '9' marcará más goles: Benzema, Memphis o Luis Suárez?

Pablo Pinto: "Benzema":

En el minuto 22 del partido del Atleti has dicho que estaban jugando realmente bien al fútbol, ¿les va mejor jugando mal?

Miguel Martín Talavera: "No, yo creo que siempre está más cerca de ganar si juega bien al fútbol. Para muchos, defender bien y ser un equipo sólido, es jugar mal. Para mí no lo es".

Van tres jornadas de Liga, ¿tienen los colegiados claro el concepto de las manos?

Iturralde González: "Ellos dicen que sí, pero hay bastantes dudas a la hora de interpretarlas".

Llegado este momento en el que se cerró el tema de la tercera jornada de LaLiga Santander, fue el turno para Kylian Mbappé. El resto de las 'Preguntas Canallas' versaron sobre el delantero francés del PSG.

Si llega Mbappé, ¿el Real Madrid es favorito a ganar Champions y Liga?

Antonio Romero: "Para mí el Real Madrid siempre es favorito y su llegada reafirmaría su condición".

Ahora mismo, ¿qué posibilidades tiene el Real Madrid de fichar a Mbappé?

Mario Torrejón: "50/50".

En la previa al partido del PSG, Piqué dijo que si Mbappé no se va, Nasser no le va a dejar ir si no tiene suplente. ¿Estás de acuerdo con que Florentino es el mejor en estas situaciones?

Julio Pulido: "Sí, el historial le avala".

Si Florentino logra arrebatarle al PSG a Mbappé, ¿va a demostrar que es el mejor presidente del fútbol?

Antón Meana: "Sin contar a Rubiales sí. Y si no le ficha también".

¿El hat-trick de Mbappé en la pasada temporada es la mejor exhibición de un futbolista en el Camp Non en 2021?

Marcos López: "Sí".

¿Cambiarías a Mbappé por el mejor jugador del Barça?

Jordi Martí: "Por el mejor jugador del Barça: Ansu Fati o Pedri. No. No lo haría".

¿Cambiarías a Mbappé por Joao Félix y Correa?

Miguel Martín Talavera: "Sí y meto alguno más".

¿El barcelonista qué prefiere: que Florentino fiche ahora a Mbappé por 180 millones o que llegue libre la temporada que viene?

Lluis Flaquer: "Que llegue el año que viene para poder saborear el fiasco de que Florentino no ha podido triunfar en esta operación".

¿Cuál es tu top-3 de jugadores actuales?

Pablo Pinto: "Top-3: Messi, Mbappé y Haaland. En ese orden".

¿Quién es el futbolista con el que más has flipado en un campo?

Iturralde González: "Messi sin duda alguna. Zidane también y por último Henry, por hacer un top-3".