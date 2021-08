La polémica del día

Los berlineses votarán el próximo día 26 de septiembre, en un referéndum no vinculante, si quieren que su gobierno expropie 240.000 viviendas a grandes propietarios para frenar la especulación y corregir la subida desaforada de alquileres en una ciudad en el que el 85% de los vecinos son inquilinos. Es una medida radical acorde con un problema que está echando raíces muy profundas. Y no solo en Berlín.

A favor se podría argüir que cuando el libre mercado distorsiona el precio de un bien de primera necesidad como la vivienda, consagrado además como derecho constitucional, los poderes públicos tienen el deber de intervenir en favor de los ciudadanos y hacer frente a los especuladores. En contra, ya se han manifestado quienes creen que la medida sería un ataque a la propiedad privada, incluso quienes piensan que una ciudad endeudada como Berlín no podría afrontar la factura milmillonaria de las expropiaciones sin rozar la quiebra, es decir, que el remedio podría ser peor que la enfermedad. Así que los nuevos gobernantes berlineses se enfrentarán a una papeleta, sin duda. Pero el problema no es tener la valentía de asumir una solución tan drástica, si llegara el caso, sino no haber tenido la valentía suficiente para poner diques a su debido tiempo a un problema que cualquiera veía venir.