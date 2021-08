¿Expropiar al especulador para abaratar el alquiler? El innovador referéndum que tendrá lugar en Berlín

Los berlineses votarán el próximo día 26 de septiembre, en un referéndum no vinculante, si quieren que su gobierno expropie 240.000 viviendas a grandes propietarios para frenar la especulación y corregir la subida desaforada de alquileres en una ciudad en el que el 85% de los vecinos son inquilinos. Es una medida radical acorde con un problema que está echando raíces muy profundas. Y no solo en Berlín.

A favor se podría argüir que cuando el libre mercado distorsiona el precio de un bien de primera necesidad como la vivienda, consagrado además como derecho constitucional, los poderes públicos tienen el deber de intervenir en favor de los ciudadanos y hacer frente a los especuladores. En contra, ya se han manifestado quienes creen que la medida sería un ataque a la propiedad privada, incluso quienes piensan que una ciudad endeudada como Berlín no podría afrontar la factura milmillonaria de las expropiaciones sin rozar la quiebra, es decir, que el remedio podría ser peor que la enfermedad. Así que los nuevos gobernantes berlineses se enfrentarán a una papeleta, sin duda. Pero el problema no es tener la valentía de asumir una solución tan drástica, si llegara el caso, sino no haber tenido la valentía suficiente para poner diques a su debido tiempo a un problema que cualquiera veía venir.

Han expuesto en ‘ La Ventana’ sus argumentos Beatriz Toribio, directora general de la asociación de propietarios y de viviendas en alquiler y Paco Morote, portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca. Por un lado, Toribio estaba completamente en contra de esta medida ya que: “Va en contra al derecho a la propiedad privada. " y "este tipo de medidas, genera un debate público, pero no lo soluciona.” Del otro lado, Paco Morote afirma: “Lamento que aquí este tipo de iniciativas no vengan de los poderes públicos, sino de los movimientos sociales”.

"Esos inquilinos vulnerables son los que hay que proteger ”

En marzo, el gobierno Balear anunció el intento de expropiar el uso de casi 60 viviendas tasadas. Beatriz Toribio se pronunció al respecto y apuntó que “9 de las 23 que había en Menorca, eran viviendas que estaban en proceso de venta y en trámite”. Añadió que este tipo de medidas son contraproducentes ya que sería más efectivo llegar a un acuerdo entre los grandes propietarios y la administración para ponerse al servicio de los que lo necesitan: “Esos inquilinos vulnerables son los que hay que proteger”.

Sin embargo, Paco Morote afirmaba: “no puede ser que un derecho fundamental […] esté supeditado a la iniciativa privada. En Países de nuestro entorno como Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Austria, Reino Unido se dispone de un parque público para vivienda social que ronda el 20% de media, mientras que España no llega ni al 2%”.

Toribio considera que la raíz del problema en España es que existe un déficit de vivienda social, ya que pasados unos años se pierde su protección y pasa a manos privadas, no obstante: “este problema no puede recaer solo sobre los propietarios particulares o inversores”.

Los fondos buitre que crean paraísos fiscales

Morote recuerda que casi el 99% de estas viviendas que terminan en manos privadas se han edificado con algún tipo de ayudas públicas. Reivindica que esas asistencias no pueden ir dirigidas a la especulación y hace un recordatorio de lo que pasó con la crisis anterior: “esos millones de viviendas volvieron a la banca, las han devuelto a los fondos buitres que son extranjeros" y que "crean paraísos fiscales dentro de España”.

Toribio, por su parte, afirma: “tenemos que conseguir que la vivienda sea lo más accesible para los ciudadanos” y ha sentenciado que España tiene un grave problema con los okupas, a los que ha definido como "una anomalía europea". Por el otro lado, Pedro ha señalado que muchos de estos pisos pueden ser “viviendas familiares de la abuela que estarán vacías hasta que la niña se emancipe”, sin embargo, la mayor parte de las viviendas son utilizadas para la especulación.