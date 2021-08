Los europeos también somos responsables de la tragedia humanitaria que ha provocado la vergonzosa evacuación de Afganistán. De que haya sido militarmente torpe, al evacuar antes a las tropas que a los civiles. Políticamente ingenua, al creer las promesas de los talibanes. E internacionalmente mezquina, al no haber presionado al jefe de filas, Estados Unidos, para que conseguir garantías de los derechos humanos sobre todo de las más vulnerables, las mujeres. Nuestros gobiernos no lo exigieron en público a Joe Biden y su equipo cuando en abril explicaron la retirada. Callaron en público, murmuraron en privado. Quizá era imposible parar el desastre, pero aún era posible influir, modular las decisiones, obtener un trato digno. Ahora intentan al menos reparar lo peor. En el Consejo de Seguridad de la ONU han propuesto una zona de seguridad en Kabul para proseguir la evacuación. No lo han conseguido, aunque sí el compromiso de exigir a los nuevos dueños del país que cumplan su palabra. Y la Comisión Europea promete 1.100 millones para refugiados, mujeres y niños. Pero los ministros de Interior, espoleados por los halcones polacos y austriacos, dan prioridad a la seguridad propia frente a los refugiados, por encima de la solidaridad con los demás, aunque hayan colaborado con nuestra misión. Un ejército que no cuida a sus heridos jamás ganará una guerra.