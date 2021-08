El impuesto para los pobres

Nos fuimos de vacaciones conociendo las condiciones de vida de los ciudadanos, sabiendo incluso que ha habido 16 millones de españoles que no han podido permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año. Uno de los aspectos más críticos de esas condiciones de vida es que aumenta el número de familias que no pueden mantener su hogar con una temperatura adecuada, ni con frío ni con calor. También crecen los que no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado, al menos cada dos días. Ahora volvemos a la vida normal, con fuertes subidas de precios en la luz y los alimentos. Es decir, que la situación de aquellos empeorará en su vida cotidiana. Tenemos el riesgo de que la recuperación económica que tanto queremos sea como las anteriores a dos velocidades. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tendrá que esforzarse mañana en su conferencia en la Casa América en explicar bien en qué consiste una recuperación justa. Y mientras tanto, la inflación sigue siendo, sobre todo, un impuesto para los pobres.