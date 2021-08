Andreu Buenafuente: "A los directivos les pido que tengan más pasión"

Aimar Bretos charla con Andreu Buenafuente, humorista y presentador de 'Late Motiv' y también del programa de la Cadena SER 'Nadie sabe nada'. Desde los estudios de Radio Barcelona, Buenafuente reconoce que apostar por una sección de entrevistas es "arriesgado" porque es "el género más difícil que hay". Sobre esto precisamente le pregunta Bretos: "¿Cómo se prepara Andreu Buenafuente sus entrevistas?", "más que nunca", reconoce con una media sonrisa.

"Intento documentarme, leer lo que ha dicho y todo enmarcado en un programa de comedia y con ocho o diez minutos (...) A mí me gustan las entrevistas largas, para mí abre una reacción a lo que sufro siempre, la cosa constreñida, explosiva, yo intento no editar, lo que ves es lo que sucede, pero no me gusta porque falsea lo orgánico", asegura Buenafuente.

Sobre la radio que escucha con frecuencia, Andreu explica que es "hijo de la SER". Él empezó en los ochenta, pero es su "casa". Ahí están las voces donde se reconoce y también señala que "está muy metido" en el mundo podcast. "Me gusta todo, incluso lo feo, yo empecé con un podcast en los ochenta que nunca se emitió que era con un amigo en casa (...) En el podcast hay verdad", afirma.

Respecto a su programa estrella radiofónico e insertado con éxito en el entorno del podcast, el 'Nadie sabe nada', Andreu explica que le tiene "fascinado". "Viniendo del mundo de la preparación, estar en un formato de prueba en verano, que entre tu y yo siempre creí que no duraría más de dos años (...) Este programa no se podría hacer sin veinte o treinta años de carrera, es casi como cocina japonesa, hay algo ahí como de jazz que me hace muy feliz, es un sueño para mí ir a la radio y estar con mi amigo diciendo tonterías, supongo que no lo podría hacer con otro", dice Buenafuente.

"La radio tiene que descubrir gente que todavía no sabe que es buena para la radio", explica. El humorista también conversa sobre el talento: "A mí no hay nada que me guste más que descubrir alguien nuevo, entrar en un bar, un club, una compañía de teatro (...) Y un poquito de suerte no está mal (...) Todos mis programas están repletos de gente".

'El Terrat'

Buenafuente recuerda cómo surgió su productora. Un joven Andreu se puso enfrente de un micrófono y creó todo un mundo "medio teatral". "Me dejaron hacer y por eso todavía tengo como una deuda, un compromiso con la búsqueda del talento", explica. "Para mí 'El Terrat' ha sido todo, con mis alegrías, mis disgustos, ahora estoy muy en paz con él y con ganas de apurar lo que queda, que espero que sea bastante (...) Creo que quedará un bonito recuerdo", sentencia Andreu. Sobre la venta de la productora a MediaPro, el presentador recuerda con cierta amargura como fueron aquellos años de deuda y crisis: "Para mí fue un alivio, no tener deudas con nadie y poder crecer artísticamente".

Los medios de comunicación en la actualidad

"Siempre hay que estar alerta para que ganemos lo que nos merecemos", con esta sencilla frase, Buenafuente resume su posición respecto a las grandes empresas de medios y su voluntad de comprar productores audiovisuales. "Mi gran reivindicación es la falta de pasión por el medio, yo soy un romántico y probablemente así muera, quiero más pasión. El problema más grave se resuelve tomando un gintonic en una terraza, veo mucha impostura", explica.

Para rematar la charla, Andreu Buenafuente recuerda una anécdota. Joan Manuel Serrat es asiduo oyente de 'Nadie sabe nada' y en una ocasión plantearon sobre la mesa si Puerto Rico era o no una isla. Ante esto, Serrat decidió escribir a Buenafuente y sugerir regalarles un mapamundi. Escucha la entrevista completa en SER Podcast y agregadores, también puedes verla completa en YouTube.