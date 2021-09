Javier Solana: "Afganistán significa el fracaso de la construcción de la paz a través de las armas"

Polémico por sus acciones, lúcido todavía en sus reflexiones, Javier Solana charla con Aimar Bretos de todo, pero sobre todo de lo que él sabe: la acción exterior de España y de la Unión Europea. Solana fue exalto representante de Asuntos Exteriores de la organización supranacional, fue ministro de Asuntos Exteriores de España, ministro de Educación, ministro de Cultura, portavoz del Gobierno, secretario general de la OTAN y secretario general del Consejo de la Unión Europea. Y por si faltaba algo, también es catedrático de Física.

"En Afganistán se ha hecho mal, el resultado ha sido malo y no debería haber sido así, pero yo creo que en el mundo occidental hay todavía una manera de pensar respecto a las acciones al exterior... de un poco de sentimiento de superioridad, que todo se puede hacer y que todo va a salir bien. Como se ha puesto de manifiesto, no es así", explica Solana respecto a la reciente crisis en el país asiático.

Sobre las explicaciones del origen de todo, es decir, cómo fue posible que los talibanes llegaran a la capital en apenas unos días ante un ejército supuestamente regular más numeroso, Solana señala que "es muy difícil creer que a todos se les puede contentar con un gobierno en el centro, en Kabul, protegido por los EEUU y su potencia aérea. Por lo tanto, los talibanes que tenían una función que realizar, por controlar el poder, lo han hecho sin resistencia alguna". Y añade, "hubo reuniones entre el ejército afgano y los talibanes y se había llegado a un pacto sobre lo que iba a pasar el día después".



Acerca de las palabras de Joe Biden, recordemos, dijo que la misión en Afganistán había sido "un éxito", Solana reconoce que "no es objetivo" con el presidente de los EEUU. "Creo que es un hombre que lo ha hecho muy bien y siento que haya tenido este fracaso (...) Tiene tiempo para que esto no marque su mandato y creo que lo hará bien, pero sin duda tiene una carga mayor", afirma.

¿Cómo recuerda las decisiones comunitarias?

Quizá uno de los momentos más complicados de su mandato fue 2001, cuando un grupo de integristas islámicos estrellaron dos aviones contra las Torres Gemelas. Bretos le pregunta al exministro cómo recuerda las decisiones comunitarias de entonces. "Decidieron que tenían que dar una lección a alguien y fue Afganistán porque creían que habían sido los talibanes, fueron y fuimos, la OTAN también. La única vez que se aplicó el artículo 5 fue aquí, para proteger a EEUU del ataque de los talibanes. Todos los países han tenido tropas desplegadas en Afganistán", señala.

Sobre su etapa al frente de la diplomacia europea, Solana recuerda: "Estoy suficientemente satisfecho, he cometido errores, pero estoy satisfecho. Recuerdo aquellos días con gran emoción". Antes de ser alto representante de la UE, Javier Solana estuvo al frente de la OTAN como secretario general y sobre ello apunta que "la alianza atlántica sigue teniendo sentido, lo que no tiene es el sentido que tuvo porque no hay una pelea, no hay un riesgo armamentístico con Rusia. Pensar que vamos a tener un conflicto con China es estar loco. A los americanos les interesa ahora menos tener conflictos, en la práctica todos nos queremos mucho, pero cuando uno tiene la necesidad de hacer algo solo lo hace solo".

"Afganistán significa el fracaso de la construcción de la paz a través de las armas, no se puede ir a construir un país primero destruyéndolo y luego construyéndolo, ni EEUU ni el resto de países pueden hacer eso", sentencia. "Con los talibanes hay que hablar, pero reconocerlos es otra cosa", apostilla.