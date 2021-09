Reshad Shafiq, intérprete afgano: "Mi madre se escondió con mis hermanos y los talibanes preguntaron por ella"

La historia de Reshad Shafiq es una de las muchas que han surgido tras el inicio de la crisis en Afganistán. Trabaja como intérprete y llegó a España hace seis años. Ahora reside en Baracaldo. Se ha asomado a ‘La Ventana’ para contar cómo ha conseguido reencontrarse con su familia en nuestro país.

Su familia, compuesta por once integrantes, lograron alcanzar, no sin dificultades, el aeropuerto de Kabul y ahora se encuentran en Barcelona. Sin embargo, Shafiq pudo reencontrarse con ellos en la base de Torrejón de Ardoz: “Entré en la base trabajando como intérprete y me han hecho el favor de poder visitar a mi familia”. Pudo conversar con sus allegados y valorar lo sucedido en su país natal: “Lo que ha pasado no se lo esperaba nadie, ni yo ni mi familia, porque durante los 20 años en los que ya habían caído los talibanes ya había cambiado el gobierno. Desde entonces toda mi familia ha trabajado duro y han puesto a estudiar a mis hermanos, consiguiendo buenos empleos. Mi hermana también ha estudiado una carrera de química”.

Su madre trabajó con el anterior gobierno afgano como consejera de los derechos de las mujeres, con tareas como la ayuda al acceso a la educación. Este cargo provocó que el hogar de Shafiq fuese objetivo de los talibanes: “Mi madre se escondió con mis hermanos y los talibanes preguntaron por ella. Mi hermano grabó un vídeo de cómo llegaron a la parte de atrás de la casa y yo me quedé en shock. Me asusté mucho”. Los talibanes se llevaron el coche de su madre y su padre les afirmó que no se encontraba allí. “ Cuando pasó esto me puse en contacto con las personas que conocía del Ministerio de Defensa, me pidieron una lista de los miembros de mi familia y pudieron salir, pero con mucha dificultad”.

El miedo se apoderó de toda su familia, incluso en los más pequeños: “En el campamento, cuando una periodista quiso sacarle fotos a mi sobrina de tres años, al apuntarle con la cámara, la niña se escapa, abraza a mi hermano y le dice que le va a disparar. Siempre que escucho esto y veo las fotos se me caen las lágrimas”

Shafiq no solo ha trabajado con periodistas; también durante años ha colaborado con el Ejército. Cuando comenzó la evacuación, no dudó en ofrecer su ayuda: “Me apunté a Cruz Roja para ayudar con lo que pudiese: ser intérprete, repartir alimentos o cualquier cosa que pudiera”. Por último, ha querido agradecer al Gobierno de España el esfuerzo y la rapidez con la que se ha tramitado el desplazamiento de su familia a España.