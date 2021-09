Jesús Pozo, director de la revista 'Adiós': "WhatsApp está acabando con las esquelas en los periódicos"

¿Cómo nos gustaría morir? ¿Querríamos saber que hemos llegado al final o es preferible no enterarse? Son preguntas que pueden ser difíciles de responder. La revista ‘Adiós’ lleva 25 años tratando la muerte desde un punto de vista cultural y su director Jesús Pozo ha querido asomarse a ‘La Ventana’ para tratar, entre otros temas, cómo ha cambiado la sociedad su relación con la muerte.

Pozo ha reflexionado sobre la relación entre la vida y la muerte: “Pertenece al ciclo de la vida. Sin muerte no hay vida”. Con el contraste cultural entre países en la relación entre su sociedad y la muerte, Pozo ha aclarado que ha habido una evolución: “Hemos cambiado bastante, y en la mayoría de las situaciones a mejor”. Ha ejemplificado el caso de Países Bajos, donde los tanatorios disponían de guarderías. El director ha explicado que esto ha llegado también a España: “Hace seis meses se inauguró en Murcia el primer tanatorio de nuestra empresa (Funespaña) con guardería. Se trata de un cambio fundamental, pero muy silencioso e íntimo”. Ha querido aclarar que él es partidario de llevar a los niños a cementerios y funerales porque “la muerte es lo más natural del mundo”.

Otros cambios, según Pozo, se dan en las ceremonias. Actualmente, el 20% de las ceremonias son laicas y casi el 45% son incineraciones con una previsión del 60% para 2025. También ha admitido que el avance tecnológico también ha afectado: “Whatsapp está acabando con las esquelas en los periódicos”.

En los 25 años de publicación de ‘Adiós’, su director ha admitido: “He aprendido a querer vivir muchísimo más que hace 25 años”. Asimismo ha valorado cómo ha cambiado el tratamiento de la muerte por parte de los medios de comunicación: “Ya no se preocupan por cuánto cuesta morirse. Yo siempre les decía que morirse es gratis, lo que cuesta son los servicios funerarios”.

La pandemia de la COVID 19 ha supuesto un golpe de realidad para muchos: “El COVID nos ha dado un “hostiazo” en toda la cara a mucha gente que no pensaba que se podía morir un familiar o él mismo. Ha sacado a la luz la necesidad de la psicología y la atención a los familiares porque lo que no estudia nunca es qué pasa con los que se quedan vivos”. Los suicidios han estado muy presentes en las páginas de ‘Adiós’ durante la pandemia, y Pozo ha afirmado que desde la revista era previsible la situación: “Sabíamos que iba a ocurrir esto, que iba a producirse un aumento producto de los encierros y el no saber qué va a pasar con tu vida”.

El director también ha valorado la situación de la revista: “Funciona porque está editada y financiada por Funespaña desde el principio. Desde el principio me negué a gestionar la publicidad en la revista porque solamente podía traer que acabase siendo un catálogo publicitario. Todos los directivos de Funespaña han sido muy inteligentes porque saben que tenemos en nuestras manos un potente instrumento para cambiar la sociedad y creo que lo estamos consiguiendo, pero siempre desde la cultura y el arte”.