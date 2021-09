Superman López, tras su abandono de La Vuelta: "Lo único que queda es pedir perdón"

El ciclista colombiano Miguel Ángel 'Superman' López ha abandonado La Vuelta en la penúltima etapa del giro sin ninguna lesión aparente y supuestamente por un enfado con su equipo, Movistar Team.

El colombiano se ha disculpado con "el equipo", sus "compañeros" y con los "sponsor" por haberse montado en el coche y abandonado La Vuelta.

"Lo único que queda es pedir perdón a la afición, a los compañeros y a nuestros sponsor por como ha ido. Clínicamente no estoy bien, no estoy como tenía que estar, pero claramente podía haber continuado. El errro y las criticas son por no haber seguido, pero somos seres humanos", ha lamentado López.

En esta línea, ha explicado: "Es una situación compleja, un poco incómoda. Somos seres humanos, no motores, no es una carrera de automovilismo. Somos de carne y hueso y sabemos solo dentro de nosotros mismos nuestros motivos y nuestras razones".

Su futuro

Miguel Ángel López no ha sido claro sobre lo que espera de su futuro después del desafío al equipo por haber abandonado La Vuelta. "De momento tengo contrato, no sé (...) No tengo mucha idea como funcionan las políticas internas del equipo sobre el contrato. No sé nada del tema".

Respecto a lo sucedido en la vigésima etapa de La Vuelta, respecto al motivo de su enfado, ha dicho: "Es una situación compleja de entender. Nosotros no fuimos los que atacamos, el equipo claramente está defendiendo su puesto (en clara alusión a Enric Mas). A estas alturas de La Vuelta fue un poco difícil (...) Me encontré solo en ese momento"-

El abandono

Miguel Ángel López (Movistar) abandonó a falta de unos veinte kilómetros para el final, tras no haber podido entrar en la escapada que le dejaba fuera de la lucha por el podio.

Después de unos treinta kilómetros de persecución, el de Pesca terminó deteniéndose y sentándose en un lado de la carretera de forma polémica.

Ni la llegada de su director Patxi Vila, del que según han apuntado algunos medios presentes en el lugar incluso se habría apartado sin querer entablar conversación, ni su compañero de equipo Imanol Erviti fueron capaces de hacerle reaccionar y que volviese a subirse a la bicicleta.

López, que se impuso de manera brillante en la decimoctava etapa que finalizó en el inédito Altu d'El Gamoniteiru, tenía prácticamente asegurado el podio antes de tomar la salida en esta vigésima etapa en Sanxenxo.

Con un diseño propio de una clásica, la etapa se tensó en su segunda mitad y la ascensión al único puerto de primera de los cinco que se ascendían, el Alto de Mougás, y allí López vio como se le escapaba el podio.