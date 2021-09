"Luis Enrique es el peor seleccionador de los últimos 40 años"

El Sanedrín del último tramo de Carrusel Deportivo contó con periodistas de la talla de Antonio Romero, Marcos López y Joaquín Maroto para tratar lo acontecido hoy en la rueda de prensa de Luis Enrique, seleccionador español. Las acusaciones del asturiano hacia la prensa no han pasado inadvertidas y así respondían nuestros expertos a sus declaraciones.

Luis Enrique y las llamadas de los periodistas

La rueda de prensa del partido previo ante Georgia dejó varias frases y respuestas de un seleccionador nada contento con el desempeño de los medios. Así le respondieron Joaquín Maroto y Antonio Romero.

Joaquín Maroto: “No me contesta a los mensajes y no lo ha hecho nunca. Es el peor seleccionador que he visto en los últimos 40 años. Alguien tiene que decirle que debe tener una sensibilidad distinta. Sin ir más lejos me parece mal que España no entrene el día de antes en la ciudad. Está en primero de seleccionador y repitiendo. Esto es una cosa que es de todo y él no lo ha entendido".

Antonio Romero: “Me parece un buen entrenador que está teniendo malos resultados. No tiene buenos números. Si la cosa no se tuerce puede tener buena pinta, pero la estadística no es favorable. Disparar contra la prensa es un discurso que no se traga nadie. Creo que lo que ha dicho de lo de las llamadas es mentir. No se le piden entrevistas individuales porque él ya ha dicho que no lo van a conceder. La semana que viene vamos solo 9 periodistas a Kosovo y él ha dejado claro desde el principio que los medios de comunicación no quiere viajar con ellos. Tener alergia a la prensa no vale para tener carta blanca. Es el único que no concede entrevistas.

“Vive en ‘Los mundos de Yupi’ y no en la realidad constatable”

Maroto: “Yo le dije a Rubiales en el Mundial de Rusia que me da igual que hablen o no hablen, lo único que nos interesa es que gane España por el bien de todo. Luis Enrique vive en ‘Los mundos de Yupi’ y no en la realidad constatable. Todo lo que dice hay que comprobarlo. El otro día dijo que habíamos perdido todos los duelos individuales. Me voy a las estadísticas y veo que hemos ganado el 55%. Tiene menos rigor que una lata de mejillones”.

Romero: “Nosotros hemos ganado la Eurocopa con Vicente del Bosque y hoy estaría aquí dando una entrevista. A nosotros nos viene bien que a la Selección le vaya bien. Su técnica es viejuna y la utiliza cuando van mal. Me parece de mal gusto decir que los periodistas no condenamos ese tipo de acciones. Lo hacemos cada semana y ojalá lo haga todo el mundo. Tontos hay en todos los campos, pero tiene que entender que si se gira y hace una peineta tiene que explicarlo”.

¿Qué se espera del partido ante Georgia?

Marcos López: “Una selección que domine las áreas y tenga el espíritu de rebeldía necesario porque no se puede fallar. Se necesitan cambios y que se actúe mucho más compacto defensivamente y recuperando el gol”.

Antonio Romero: “Tiene que ser un partido para golear y quitando el mal recuerdo del partido en Estocolmo. Lo necesitamos porque notó el ambiente demasiado turbio. Fuera de casa golea poca gente ósea que me parece que mañana es el partido para utilizar caras nuevas y marcar goles”.

¿Hay más talento español que el que hay en la convocatoria?

Joaquín Maroto: “Sinceramente creo que hay más. Esa mejor jugar con Carvajal que con Marcos Llorente. Creo que Nacho es bastante mejor central que Eric García. Iago Aspas arriba tendría hueco y Asensio por Brais Méndez también. Esto va a ser una montaña rusa y si vamos al Mundial lo mismo nos volvemos el primer día como que llegamos lejos”.

Romero: “Creo que es verdad la regeneración, pero también es verdad que teníamos que ser superiores en el grupo. En el camino de la regeneración Luis Enrique está obligado a utilizar mejor los recursos. Pese a que ha conseguido tener un esquema y una idea clara a lo mejor con los futbolistas que tienes puedes valorar otra idea”.