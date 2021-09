La historia de Adi Iglesias: la doble medallista en los Juegos que huyó de Mali para evitar ser asesinada

Adi Iglesias consiguió el sábado la medalla de plata en los 400 metros en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Además ya consiguió el oro en los 100 metros T13. Sin embargo, la española es mucho más que una doble medallista y contó su emocionante historia en el último tramo de Carrusel Deportivo.

Adi nació con albinismo, un trastorno genético que minimiza el pigmento mecánico en piel, pelo y ojos. Esto incluye una discapacidad visual que en el caso de Adi se reduce un 80%. Ella, natural de Mali, explicó así a Yago de Vega como se vive con esta enfermedad en el país africano: “Yo sé que uno de los motivos por los que yo vine a España es porque allí se persigue a los albinos. Se dedican a asesinarlos . A algunos nos encierran porque piensan que nuestros pelos se vuelven oro. Es ignorancia total”

Lina cambió su vida

Tras conseguir abandonar su país, Adi puso rumbo a La Rioja, donde las cosas no marcharon según lo esperado y acabó en un centro de menores. Fue entonces cuando conoció a su madre adoptiva: “Cuando salí de Mali llegué a La Rioja y las cosas no salieron bien. A raíz de conocer a mi madre le dije que me gustaba el atletismo. Al final me ayudó un montón a nivel personal. A raíz de mi madre pude encontrar mi pasión”.

De este modo Adi se deshacía en halagos hacia Lina: “Adoptar a una niña que viene de un centro de menores en el que había gente problemática es tener una valentía del copón. Esa valentía me salvó la vida. Lo más probable es que no estuviese aquí. Lo que no sabía la atleta es que al otro lado del aparato la estaría escuchando y podría hablar con ella su madre".

La emocionante conversación entre Lina y Adi

“Eres el mejor regalo que me ha hecho la vida y yo sí he recibido una medalla de oro cuando te conocí”, afirmaba Lina muy emocionada y entre lágrimas.

Precisamente, Yago de Vega preguntó por esa “valentía” que mencionaba anteriormente Adi, a la que Lina tuvo claro su respuesta: “Ha sido muy fácil porque hemos encajado. Siempre he confiado en ella en su bondad y en su potencial. Las cosas que tienen que ser son. Hemos discutido y hemos tenido lo nuestro, pero siempre hemos fluido bien. La vida lo tenía preparado para mí y para ella. Cuando decidimos que íbamos a formalizar la adopción ella ya dijo que sería muy bueno para las dos”

Adi responsabilizó a su madre adoptiva de haber sido crucial para forjar su carrera como deportista de élite: “Ella ha sido el motor principal de llevarme a un club. No sé si lo hubiese hecho o no sin ella, pero fue el momento clave”.

Así acabó la conversación entre una madre e hija que demuestra mucho. Una historia muy emotiva que nos dejan estos Juegos Paralímpicos y que seguiremos en el futuro, ya que Adi Iglesias tiene tan solo 22 años y es una de las grandes velocistas del país.