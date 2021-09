Pablo Iglesias explica en 'El Ágora de Hora 25' por qué tutea al rey Felipe VI

El primer tema tratado en El Ágora de Hora 25, a modo de debate preliminar, ha girado en torno al hecho de tratar de tú o de usted. Un dilema planteado por el director del programa, Aimar Bretos, y que no solo ha despertado opiniones contrarias entre sus miembros —Carmen Calvo, Pablo Iglesias y José Manuel García Margallo— sino que ha servido para que el ex secretario general de Unidas Podemos reconociera que tutea al rey Felipe VI desde que le conoció.

"Yo soy muy del usted", ha reconocido Carmen Calvo. "Yo soy muy del tú", ha replicado Margallo, quien, sin embargo, ha asegurado que acataría las reglas del juego fijadas por el director de Hora 25.

"Yo soy muy del tuteo", ha dicho Pablo Iglesias, desempatando. "Pero recuerdo la primera vez que me reuní con Carmen Calvo, una vez formado el Gobierno de coalición. Ella me dijo que desde ese momento me llamaría vicepresidente y que yo a ella la llamaría vicepresidenta. Ahora la veo y me sale eso, llamarla vicepresidenta".

Pero la discusión previa ha dado mucho de sí. Para demostrar que no hay nada de malo en el tuteo, Pablo Iglesias ha explicado que cuando conoció al rey Felipe VI le preguntó si quería que le tratase de usted o de tú, a lo que el monarca, según ha dicho, le respondió que prefería que le tutease.

"Desde entonces, siempre le tuteo", ha explicado.

En todo caso, y ante la falta de unanimidad entre sus invitados, Aimar Bretos ha optado por mantener la cortesía y tratas de usted a Carmen Calvo, Pablo Iglesias y José Manuel García Margallo, quienes formarán parte del Ágora de Hora 25 cada lunes a partir de las 22.00.