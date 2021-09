Rafa Vilasanjuan: "No creo que una medida de obligatoriedad vaya a mejorar el ratio de vacunación en España"

Cuando más del 70% de los ciudadanos de la Unión Europea ha recibido ya las dos dosis de la vacuna contra la COVID, Italia reabre el debate sobre su obligatoriedad. A día de hoy Italia es el décimo tercer país de la Unión con más vacunados, con el 71.4% de la población mayor de 18 años. Una cifra en la media, pero que el gobierno de Draghi quiere ampliar hasta el 80% a finales de este mes. Para conseguirlo, estudian la posibilidad de imponer la vacunación obligatoria.

Rafael Vilasanjuan, director del Departamento de Análisis y Desarrollo Global de ISGlobal y miembro de la alianza para la vacunación, ha valorado si en España podría plantearse el mismo debate: “En España no tenemos suficiente negligencia como para pensar que pueda poner a riesgo la inmunidad de grupo. No creo que una medida de obligatoriedad vaya a mejorar el ratio de gente que tenemos vacunada”. Sin embargo, sí ha matizado que sería positivo imponer la vacuna en personal sanitario o de residencias que se encuentra en primera línea.

Joan Solés, corresponsal de la Ser en Roma, ha confirmado que esta posibilidad es bien valorada por la mayoría parlamentaria, médicos y virólogos. No obstante, esta medida solo se adoptaría si no se alcanza el 90% de vacunados en las próximas semanas. Actualmente se encuentra en un 72% de toda la población mayor de 12 años. El dato que más alarma a las autoridades italianas es el porcentaje de rechazo a la vacunas, que se encuentra entre el 10 y el 15%. “El activismo antivacunas en Italia ha sido violento porque han arremetido contra médicos, periodistas, ciudadanos normales, políticos. Se trata de manifestaciones violentas”.

Vilasanjuan ha aclarado: “Una obligatoriedad en términos de salud pública no se ha hecho jamás, entre otras cosas porque puede venir en contra”. Por otro lado, el experto ha querido enfatizar en la necesidad de focalizar la vacunación en otros países: “Es mucho más importante ahora mismo que destinemos dosis a aquellos países que no tienen que no a dedicar muchas más a subir del 70% al 90%”. Además, ha afirmado la no necesidad de la tercera dosis: “No existe ninguna evidencia de que vacunar con una tercera dosis incremente la protección. Ni siquiera a las personas de mayor riesgo”.

Israel, con casi toda su población vacunada, se encuentra en una situación de muchos contagios. Vilasanjuan ha aclarado el motivo: “La variante Delta está haciendo daño y especialmente en según qué tipos de vacunación. Hay un alto número de contagios pero muy bajo de mortalidad”.

Reino Unido ha tomado la decisión de levantar todas las restricciones para recuperar la actividad económica al completo. Desde Londres, nuestro compañero Daniel Postico ha comentado que “la situación es de absoluta normalidad, como si no hubiera pandemia”. Sin embargo, los datos de incidencia acumulada (356 contagios por cada 100.000 habitantes) y de contagios diarios (36.000) son mayores que en España.