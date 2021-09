Irene Montero: "Existe una estrategia de blanqueamiento y normalización de discursos racistas y homófobos"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha participado este martes en el programa 'Buenismo Bien', donde ha analizado junto a Quique Peinado, Manuel Burque y Henar Álvarez varios temas de la actualidad, entre los que se encuentra la brutal agresión homófoba del pasado domingo en Madrid en la que ocho encapuchados atacaron a plena luz del día a un joven de 20 años y le grabaron la palabra 'maricón' en el glúteo con un cuchillo.

"Desde luego, las agresiones homófobas y las agresiones LGTBIfóbicas se deben a los discursos de odio", ha explicado la ministra de Igualdad, que ha señalado los partidos políticos juegan un papel muy importante en esto. "Se están pronunciando no solo desde las redes sociales y de forma anónima, sino de forma organizada desde determinados partidos políticos e instituciones", ha expresado Montero.

"El discurso de odio precede a las agresiones"

Durante el programa se ha planteado la cuestión de cómo comienza el problema del discurso de odio, para lo que la ministra de Igualdad tiene una respuesta muy clara: "Que el discurso de odio precede a las agresiones es impepinable". En su diagnóstico de la situación, Montero ha señalado la responsabilidad de los medios de comunicación, de los partidos políticos y de las instituciones y gobiernos para condenar y evitar la normalización de este tipo de mensajes de odio.

"Cuando hay muchas personas que desde lugares de visibilidad pública sueltan discursos de odio, y lo que hace Javier Ortega Smith es un discurso racista y de odio, eso hace que la gente diga 'ah, si lo dice un diputado o un presentador de televisión será que es legítimo pensar eso'. Ahí entra en juego la cuestión de los medios de comunicación", explicaba Irene Montero, pidiendo que si un político expresa un discurso racista en un medio de comunicación "le digan que es racista".

"El racismo no es una opinión, es una vulneración de los derechos humanos y no se puede permitir. Los medios y los partidos e instituciones tenemos una responsabilidad colectiva en la defensa de los derechos humanos", ha zanjado.

"Existe una estrategia de blanqueamiento y naturalización"

La ministra también ha afirmado en 'Buenismo Bien' que cree que estos mensajes de odio no son espontáneos y que forman parte de lo que ha calificado de "estrategia definida de blanqueamiento y naturalización de discursos racistas, homófobos, tránsfobos y lesbófobos". Sin embargo, no cree que vaya a tener resultado: "Con eso creen que van a ganar una partida política que no van a ganar pero que lleva a que en la sociedad haya un aumento de las vulneraciones de derechos y de las agresiones", ha dicho.

Sobre las palabras de Almeida: "Es intolerable"

La agresión homófoba de Madrid del pasado domingo fue uno de los temas de conversación de la entrevista de este lunes en La Ventana de Madrid con el alcalde de la ciudad y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida. A esa entrevista se ha referido Irene Montero este martes en 'Buenismo Bien'.

Almeida "condenó" la agresión y la calificó de "brutal" y "salvajada". Sin embargo, las palabras del alcalde de Madrid en la entrevista con Javier Casal generaron polémica porque trató de desmarcar los mensajes de Vox de esta brutal agresión homófoba.

Almeida aseguró lo siguiente: "Creo que equiparar el mensaje de Vox con que se pueda producir lo que se produjo ayer en las calles de Madrid quizás es excesivo. La postura de Vox en relación con los homosexuales nosotros no la compartimos, pero decir que Vox puede estar detrás de que se cometa una salvajada como ayer con sus mensajes es una equiparación un tanto injusta".

Montero se ha mostrado muy molesta con estas palabras y ha pedido al alcalde madrileño que las rectifique: "¿Qué vamos a esperar de un partido y de un alcalde que se apoya en Vox y en la extrema derecha y que compra su discurso para mantenerse en el poder. Es enormemente grave que haya un alcalde de la capital de este país que normalice y blanquee el discurso de la extrema derecha. Es intolerable y creo que haría bien en rectificar", ha pedido Montero.

Las vacaciones en la playa y si es la persona más odiada

No solo han hablado de homofobia y de discursos de odio en el programa. La charla ha tocado otros temas e Irene Montero ha explicado desde cómo han sido sus últimas vacaciones, en las que ha confesado que "llevó a los niños a la playa porque no la conocían", pero ha reconocido que ha tenido que ser fuera de España para no sufrir contratiempos: "Qué lástima no poder ir a las playas de mi país que tiene unas playas fantásticas. No para asegurar que todo fuera bien porque el año pasado fue muy difícil".

Manuel Burque preguntándole a la ministra si se consideraba una de las personas más odiadas del país. Una pregunta que era matizada posteriormente por Quique Peinado, quien le preguntaba si era la persona que concita más sentimientos exaltados tanto de un lado como de otro. Montero ha explicado que ese título "está muy reñido" pero que su posición y los temas que trata su ministerio hace que esté siempre "en el ojo del huracán".