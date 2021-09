Marta Nieto, una mujer desincronizada en la película más original del Festival de Venecia

El sonido es el hermano pobre del cine. La imagen lo puede todo, pero los efectos sonoros casi siempre quedan en un segundo plano. El director Juanjo Giménez desmonta esta disociación entre sonido e imagen en Tres, su nueva película que ha presentado en las Jornadas del Autor del Festival de Cine de Venecia.

Giménez es el único director español, después de Buñuel, que ha ganado la Palma de Oro. Lo logró con su cortometraje Timecode, con el que además logró estar nominado al Oscar. En Timecode ya indagaba en los entresijos de lo cinematográfico, como hace en 'Tres', aunque aquí se centra en hablar de los ritmos vitales, de la desconexión con el mundo y con uno mismo. Lo hace de una manera original, a través de una mujer, la actriz Marta Nieto, diseñadora de sonido para películas, que empieza a escuchar todo con unos segundos de retraso. La pesadilla de todo periodista de radio. Escuchar con retardo. El que lo ha sufrido, lo sabe.

"El retardo es más que un protagonista. Si hubiera alfombra roja en nuestra sección de Venecia, la haría Marta Nieto y el delay. Hay una cosa y es que yo hice dos fichas de personaje cuando hice la película, la de Marta y la del delay. El delay nos ha invadido porque la pandemia nos ha hecho convivir con él, no solo vosotros en la radio, sino cada uno con su zoom. El delay es el malo", nos contaba Giménez en una entrevista con la Cadena SER en Venecia.

La película juega con la idea de que podemos dudar de nuestros sentidos, algo que te puede hacer ver la vida de una manera diferente. Y eso es todavía más fuerte después de la pandemia. "La película estaba escrita antes de la pandemia, nos ha afectado como a tantos proyectos y cineastas. Rodamos en plena pandemia y todos tenemos nuestra vivencia con ella, cada uno tiene sus historias, la mayoría tristes lamentablemente. Creo que este contexto sí puede ayudar a entrar en lo que propone la película", incide el director.

La idea de la película surgió de sus propias experiencias en el mundo de la postproducción de audio. Como si fuera una película mal sincronizada, la protagonista, se da cuenta de que su cerebro empieza a procesar el sonido más tarde que las imágenes, al tiempo que comienza a hacerse preguntas sobre su pasado y su identidad. Para Giménez fue complicadísimo rodar las escenas sincronizadas. "Fue un infierno. Tenía una petición para producción, que quería rodar unas semanas unas secuencias clave de la película donde nos la jugábamos sensorialmente, luego parar, postproducir y comprobar cómo funcionaba aquello. Estábamos entrando en terreno desconocido y al final con la pandemia no pudimos hacerlo y yo tenía que ponerme en manos absolutamente de Marta".

La actriz está estupenda en un papel técnicamente más complejo que emocionalmente. "Al principio me agobió, porque no tenía ni referentes propios ni de otras ficciones parecidas. Así que tenía que imaginar. Es verdad que partía de algo muy propio que es el de no oír y eso te aísla. Partiendo de ese aislamiento y de esa locura que tiene, en ese lugar farragoso, pues ahí hay creatividad y ahí me metí", contaba Marta Nieto.

Tres empieza como un thriller, pero juega con los diferentes géneros cinematográficos, hay terror, hay suspense, hay drama intimista y hay hasta comedia romántica, con una extraña relación entre el personaje de Nieto y el de Miki Esparbé, otro de los protagonistas de la película. "A mí me gusta ponerme reglas cuando trabajo escribiendo o en el set y son un agarre en cierto modo para que la película tire para adelante. Una de esas reglas es que no queríamos caer en los clichés y esto es difícil conseguirlo. Por ejemplo, hemos visto millones de comedias románticas y sabes que en una determinada secuencia va a llegar cuando los protagonistas tienen sexo, y sabes que va a pasar. Si le puedes dar la vuelta a eso, mejor. Jugar con esos clichés que hemos visto tantas veces y dar un paso más era el reto que teníamos", explica el director.

Para Giménez, 'Tres' es ante todo una película de superhéroes que sirve para llevar al espectador por distintas sensaciones y reflexiones. "La película tiene varios niveles y es pretencioso decirle al espectador lo que debe sacar. Ahí está. Un nivel muy primario que son las peripecias que te hace vivir una desincronía como esa. También para nosotros eso era un viaje, de hecho, hay secuencias improvisadas que surgieron en el set. Luego hay un nivel de lectura que es mucho más íntimo y yo tengo el mío y cada uno tendrá uno. Esa desconexión con el presente, ese vivir fuera de ti mismo, creo que eso conecta porque lo hemos vivido todos y la película lo tiene".

Precisamente fue esa idea de desconexión la que motivó a la actriz. "La película tiene muchas capas y una de ellas es que habla metafóricamente de una mujer que no está en su centro. Y al negarlo, al no asumir que no está con su entorno, entra en crisis. Pero como pasa en la vida, cuando no tienes más remedio, lo usas a tu favor y pasa por la aceptación y se convierte en tu arma". Marta Nieto ha vuelto a Venecia, festival en el que ganó premio a mejor actriz por su papel en Madre de Sorogoyen. "Era inevitable que me vinieran todas las emociones que he vivido aquí y que han sido abrumadoras y preciosas", recordaba.

Tres tiene otro nivel metacinematográfico al contarnos cómo se hacen los sonidos de las películas. Cuando pasa un barco en una secuencia, o cuando un personaje corre por el bosque suena en la pantalla, pero no es el sonido de ese hecho real, sino que ha sido construido. De eso se encargan artistas de foley. Kiko Vidal ha ayudado en este filme. "El foley forma parte de la propia película. Los sonidos que escuchamos no están asociados a ese sonido real. Ahora con tanto desvelar las tripas de las películas sabemos el desglose de los efectos visuales, pero no los sonoros. Es curioso como se le da vidilla a todo lo que es artificial en la imagen y el sonido queda como en una segunda división. Y no debería ser así. Ahora sabes que detrás hay alguien frotando cuero, moviendo una mesa, etc…", explicaba Giménez.